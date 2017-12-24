КПРФ выдвинула в президенты России директора совхоза имени Ленина

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За 57-летнего директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина проголосовало большинство делегатов съезда – 303 коммуниста. Против кандидатуры выступили 11 партийцев. Голосование проходило тайно. Кандидатуру Грудинина предложил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Ранее он заявлял, что партия представляет «альтернативу Путину и либеральному правительству».

Павел Грудинин на съезде признался, что его предвыборная программа – это программа Зюганова.

«Я готов подписаться под каждым его словом… Все мои действия будут согласованы с избирательным штабом, и я прошу, чтобы его возглавил Геннадий Андреевич… Нашу победу могут украсть, мы это знаем. Но наше дело правое, и победа будет за нами», – сказал Павел Грудинин.

Сам Геннадий Зюганов взял на себя «политическое руководство» предстоящей избирательной кампанией и заявил, что считает «чушью» мысль о том, что исход президентских выборов предрешен. Лидер коммунистов отметил, что по результатам многочисленных опросов, желание перемен у населения превысило желание стабильности.

Собеседник в КПРФ рассказал, что директор совхоза имени Ленина занимал по внутрипартийным опросам второе место. Принять участие в избирательной кампании его лично уговаривал Геннадий Зюганов.

Амурскую область на форуме представляли заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов и первый секретарь областного отделения ЛКСМ Кирилл Арапов, также в состав делегации вошел председатель областной Контрольно-ревизионной комиссии, помощник депутата Государственной Думы Валерий Песенков.

«Фигура Грудинина не случайная для партийной организации. Решение о выдвижении именно Павла Николаевича опирается на те предложения, которые высказывались в адрес съезда местными региональными отделениями. Грудинина часто называли одним из возможных кандидатов наряду с Геннадием Зюгановым, Сергеем Левченко, Анатолием Локтем, Андреем Клычковым, Дмитрием Новиковым, Юрием Афониным, Юрием Болдыревым и так далее. Для нас, амурчан, эта фигура оптимальная. Амурская область аграрная, и наряду с успехами в том же соеводстве, есть у нас проблемы в животноводстве и овощеводстве. Показательно то, что огромное хозяйство Грудинина в современных сложных условиях все эти направления (овощеводство, садоводство, животноводство) успешно развивает. И поэтому для нашей области важен такой наглядный пример. Кроме этого, нам нужно обновлять политический горизонт, и Грудинин ‒ достойная альтернатива», – объяснил свою позицию лидер амурских коммунистов Роман Кобызов.

Павел Грудинин регулярно критикует действующее правительство, хотя в прошлом сам единоросс. Он возглавляет совхоз с 1995 года. С 1997 по 2011 год Грудинин был депутатом Мособлдумы и членом партии «Единая Россия», а на президентских выборах 2000 года – доверенным лицом Путина. Интервью «Русскому репортеру», в котором он рассказал, что бывает, «когда на площадке беленький мальчик с черненьким дерутся» положило конец депутатской карьере Грудинина. В 2015 году он более двух месяцев не мог добиться разрешения на торговлю в столице. Когда директор совхоза пригрозил оставить урожай в поле, мэрия пошла на уступки.

По данным Росстата выручка от продаж ЗАО «Совхоз им. Ленина» в 2014-2015 годах составила более 2,3 миллиарда рублей.