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сегодня, 09:55 1

ФАС пригрозила таксистам проверками в случае повышения цен в новогодние праздники

ФАС пригрозила таксистам проверками в случае повышения цен в новогодние праздники
Фото: centre1.com

Такси-агрегаторы ФАС может проверить на сговор. Проверки начнутся, если компании одновременно повысят тарифы в предновогодние дни. Об этом ТАСС заявил замглавы федеральной службы.

«В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам в своем управлении картелей это посмотрю», – сказал Андрей Цариковский.

Замглавы ФАС подчеркнул, что завышение тарифов может быть оправдано только очень высоким спросом на услуги перевозчиков. Если же стоимость проезда поднимется синхронно у всех компаний, а перегрузки не будет, то в этом могут усмотреть предварительный сговор или злоупотребление.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    38 минут назад

    Пальчикиом пригрозил? Уже выросли цены, если раньше с микрорайона в центр 140 р, то вчера стоимость была уже 210

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