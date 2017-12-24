ФАС пригрозила таксистам проверками в случае повышения цен в новогодние праздники

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«В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам в своем управлении картелей это посмотрю», – сказал Андрей Цариковский.

Замглавы ФАС подчеркнул, что завышение тарифов может быть оправдано только очень высоким спросом на услуги перевозчиков. Если же стоимость проезда поднимется синхронно у всех компаний, а перегрузки не будет, то в этом могут усмотреть предварительный сговор или злоупотребление.