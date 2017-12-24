Тепло и слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 24 декабря

В Приамурье 24 декабря установится теплая погода. Температура по южным и центральным районам достигнет минус 13-18 градусов, по северным – 14-19 ниже нуля, местами похолодает до 28 градусов.

По области днем 24 декабря переменная облачность, местами в восточных районах выпадет снег. Слабый северо-западный ветер в южных районах в порывах разгонится до 11 метров в секунду.

В Благовещенске днем столбик термометра поднимется до 15-17 градусов со знаком «минус». Северо-западный ветер сохранит скорость от 4 до 9 метров в секунду. Снега не ожидается. В 6 часов утра в областной столице было 26 градусов мороза.