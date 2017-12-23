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23 декабря 2017, 20:41 1

В Амурской областной филармонии состоялся «Игрушечный побег» (фото)

В Амурской областной филармонии состоялся «Игрушечный побег» (фото)

23 декабря в Амурской областной филармонии в Благовещенске прошла премьера спектакля «Игрушечный побег». Юные зрители сначала поводили новогодний хоровод вокруг елки с Дедом Морозом, а потом посмотрели саму постановку.

В основе сюжета спектакля – сказка Джанни Родари «Путешествие "Голубой стрелы"», написанная им в 1964 году. Правда, в постановке многое по-другому.

«В этом году мы сделали ремикс сказки, которую когда-то уже ставили. У нас новое название – "Игрушечный побег" – по мотивам произведения Джанни Родари "Путешествие „Голубой стрелы“". У нас была такая сказка, но мы ее пересмотрели, решили рассказать по-новому, у нас появились новые герои», – говорит режиссер спектакля Светлана Шеломихина.

В постановке используются красивые декорации, здесь есть танцы, песни и элементы акробатики. Используются и спецэффекты – например, светопроекция и LED-экран.

Дети и родители отметили, что остались довольны «Игрушечным побегом».

Подробнее о спектакле читайте в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 316

#культура #отдых

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Комментарии
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  • mironceva

    mironceva
    5 часов назад

    Очень понравился спектакль!

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