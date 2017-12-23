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23 декабря 2017, 19:35 2

В Благовещенске прошла премьера спектакля «Как Ежик елку искал» (фото)

В Благовещенске прошла премьера спектакля «Как Ежик елку искал» (фото)

23 декабря в ОКЦ Благовещенска состоялась премьера нового детского спектакля. Юные горожане увидели постановку «Как Ежик елку искал» с участием ростовых кукол.

По сюжету, действие происходит в лесу. Главных героев шестеро – помимо Ежика это Лиса, Волк, Медведь, Белка и Елка. Друзья ищут елку, которую Ежик посадил летом: зимой ее замело метелью и скрыло из виду. На помощь героям приходит Дед Мороз.

По словам режиссера спектакля Елены Коломыцыной, его подготовка заняла месяц. В рамках постановки зрители увидели номера творческих коллективов «Александрия», «Гармония», «Грация» и «Дебют».

После спектакля в фойе на втором этаже ОКЦ прошла елка для детей. Здесь тоже был сюжет: две главные героини играли с детьми и искали волшебный посох Деда Мороза. Он был необходим, чтобы зажечь огни на елке. Юным горожанам вручали подарки за стихи.

Подробнее о спектакле читайте в рубрике «Культпросвет».

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#дети #культура #отдых

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