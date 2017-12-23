В Благовещенске на зейском мосту возник транспортный коллапс

Обновлено: вчера19:19



Вечером 23 декабря в Благовещенске возник серьезный транспортный затор на автомобильном мосту через реку Зею. По сообщениям очевидцев, пробка наблюдается в обе стороны.

По неподтвержденной информации, в конструкции моста возникла техническая неисправность. Из-за этого сотрудники Госавтоинспекции перекрыли одну из полос движения, и весь транспорт движется по соседней полосе – поочередно в обе стороны.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт затора на мосту и то, что движение осуществляется по одной полосе. Водителей призывают соблюдать скоростной режим.

Позже в пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что на мосту произошло повреждение накладки деформационного шва. В настоящее время сотрудники ГСТК проводят на объекте ремонтные работы.