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23 декабря 2017, 18:23 32

В Благовещенске на зейском мосту возник транспортный коллапс

Обновлено: вчера19:19

Вечером 23 декабря в Благовещенске возник серьезный транспортный затор на автомобильном мосту через реку Зею. По сообщениям очевидцев, пробка наблюдается в обе стороны.

По неподтвержденной информации, в конструкции моста возникла техническая неисправность. Из-за этого сотрудники Госавтоинспекции перекрыли одну из полос движения, и весь транспорт движется по соседней полосе – поочередно в обе стороны.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт затора на мосту и то, что движение осуществляется по одной полосе. Водителей призывают соблюдать скоростной режим.

Позже в пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что на мосту произошло повреждение накладки деформационного шва. В настоящее время сотрудники ГСТК проводят на объекте ремонтные работы.

Просмотров всего: 3693

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Док

    Док
    8 часов назад

    Стою на мосту, когда будет строится мост через Зею, на..ер нам мост в китай

  • Док

    Док
    8 часов назад

    Железный лист сломан между звеньями

  • Rak900

    Rak900
    8 часов назад

    мост обвалился наверно

  • Tуман

    Tуман
    8 часов назад

    Док

    Железный лист сломан между звеньями



    Это называется деформационный шов.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    8 часов назад

    КАА срочно засунуть в машину и в пробку на мост.

    Итак поступать каждый день в час пик.

    Можно его во Владимировке поселить.

    Может думать научится и приоритеты расставлять.

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    8 часов назад

    Що, опять??? В прошлом году этот шов варили

  • позитивный

    позитивный
    7 часов назад

    Нет не этот. В прошлый раз такой шов сломал грузовик, а тут хз что. Разваливается мост и асфальт тоже местами

  • Myxira

    Myxira
    7 часов назад

    Помнится, еще при Мигуле после экспертизы хотели мост на капитальный ремонт закрыть, но бабульки-огородницы протестный шум подняли - дело было то ли в начале, то ли в разгар садоводческого сезона.

    Подлатали, на том и остановились. Так уж сколько лет прошло...

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    7 часов назад

    Все будет по обычному сценарию: власти не зашевелятся пока не случится что-то очень серьезное на этом или с этим мостом.

  • insta

    insta
    7 часов назад

    Надеюсь не рухнет

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    7 часов назад

    insta

    Надеюсь не рухнет



    А у него есть выбор?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    7 часов назад

    Надо ФСБ пропуска на въезд в пограничный городок внедрить.

  • PAM

    PAM
    6 часов назад

    Мы уже вокруг вождя сплотились

  • олег1975

    олег1975
    6 часов назад

    странно что ГСТК занимается ремонтом моста

  • Кот Василий

    Кот Василий
    6 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    КАА срочно засунуть в машину и в пробку на мост.

    Итак поступать каждый день в час пик.

    Можно его во Владимировке поселить.

    Может думать научится и приоритеты расставлять.



    И не говори. До чего страну довели. Поразвелось машин у населения, мосты не выдерживают. В городе пробки уже возникают, а улицы расширять уже некуда. Панду геть!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    КАА срочно засунуть в машину и в пробку на мост.

    Итак поступать каждый день в час пик.

    Можно его во Владимировке поселить.

    Может думать научится и приоритеты расставлять.



    И не говори. До чего страну довели. Поразвелось машин у населения, мосты не выдерживают. В городе пробки уже возникают, а улицы расширять уже некуда. Панду геть!



    А научно технический прогресс и новые технологии в производстве на земном шарике и как следствие увеличение производства авто и снижение их стоимости это тоже заслуга Пу?

    Гога, ты забыл написать про цветные телевизоры в каждой семье.

    Совсем граждане страны при Пу зажрались...

    Так у тебя в методичке прописано , сторож?

  • Кот Василий

    Кот Василий
    5 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    КАА срочно засунуть в машину и в пробку на мост.

    Итак поступать каждый день в час пик.

    Можно его во Владимировке поселить.

    Может думать научится и приоритеты расставлять.



    И не говори. До чего страну довели. Поразвелось машин у населения, мосты не выдерживают. В городе пробки уже возникают, а улицы расширять уже некуда. Панду геть!



    А научно технический прогресс и новые технологии в производстве на земном шарике и как следствие увеличение производства авто и снижение их стоимости это тоже заслуга Пу?

    Гога, ты забыл написать про цветные телевизоры в каждой семье.

    Совсем граждане страны при Пу зажрались...

    Так у тебя в методичке прописано , сторож?



    Да я ж полностью на твоей стороне. Ты чего? Я и говорю, довели страну. Технический прогресс во всю прет, машины уже не те ведра с гайками что выпускались десятилетиями без изменений, а власть не желает обеспечить нормальный мост. Такими темпами прогресса скоро у каждого по две машины будет, как тогда ездить? Вообще коллапс наступит. Нет ни стыда ни совести у нашей власти. Раньше хоть машин выпускали мало, а теперь как западе, понавыпускали, денег понадавали, а как ездить не обеспечили. Совсем распоясались

  • тортик53

    тортик53
    5 часов назад

    Да КЛАЛО Ваше правительство на Вас и на мост этот... Голосуйте дальше...

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Да ладно вам.

    Мост обвалится (надеюсь в это время пустой будет) - СУЗОР построит автомобильный паром и на ту сторону будем на пароме кататься и "мудрого" КАА нахваливать!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Специально для Гоги сторожа .

    А ничё, что мост это техническое сооружение?


    Он власти не подчиняется.


    Для него технический регламент основной закон.


    И никакой агитационный трёп его не реанимируетю


    Ему кап ремонт давно по срокам положен и ограничение пропускной способности до проектной введено должно быть.


    А тупрылая власть всё на авось надеется и лозунгами разбраывается.


    Не хватает образования учительского мэру свою работу выполнять так нефиг место занимать.


    А с куплеными МАПовскими дипломами в губернаторы лезть просто преступление

  • Кот Василий

    Кот Василий
    4 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Специально для Гоги сторожа .

    А ничё, что мост это техническое сооружение?


    Он власти не подчиняется.


    Для него технический регламент основной закон.


    И никакой агитационный трёп его не реанимируетю


    Ему кап ремонт давно по срокам положен и ограничение пропускной способности до проектной введено должно быть.


    А тупрылая власть всё на авось надеется и лозунгами разбраывается.


    Не хватает образования учительского мэру свою работу выполнять так нефиг место занимать.


    А с куплеными МАПовскими дипломами в губернаторы лезть просто преступление




    А я об чем талдычу? Дали возможность машин напокупать, нагрузка то увеличилась. При советской то власти не расчитывали, что будет такой поток нескончаемый. А эти ни фига к сведению не приняли. Машин по их милости развелось у населения, а за мостом кто следить будет? Ё что ли на общественных началах? Совсем распоясались, понимашь

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Специально для Гоги сторожа .

    А ничё, что мост это техническое сооружение?


    Он власти не подчиняется.


    Для него технический регламент основной закон.


    И никакой агитационный трёп его не реанимируетю


    Ему кап ремонт давно по срокам положен и ограничение пропускной способности до проектной введено должно быть.


    А тупрылая власть всё на авось надеется и лозунгами разбраывается.


    Не хватает образования учительского мэру свою работу выполнять так нефиг место занимать.


    А с куплеными МАПовскими дипломами в губернаторы лезть просто преступление




    А я об чем талдычу? Дали возможность машин напокупать, нагрузка то увеличилась. При советской то власти не расчитывали, что будет такой поток нескончаемый. А эти ни фига к сведению не приняли. Машин по их милости развелось у населения, а за мостом кто следить будет? Ё что ли на общественных началах? Совсем распоясались, понимашь



    Ты туп неисправимо.

    Я тебе про регламент по которому срок вышел его службы до кап ремонта, ты мне про машины.

    Я тебе говорю про проектнкю мощность расчётнуюпотем годам ты мне про царя батюшку.

    Мост в каком году построен?

    Сколько авто в те годы в мире производилось?

    Вот под те нормотивы и строили.

    Они устарели морально, а не вова царь жизнь красивую устроил.

    Это и называется плоды НТП, а не заслуги педросни.

    Вот стоял бы новый мост в ногу со временем построеный было бы тебе чем похвастаться.

    А так то тупишь по колхозному.

    Над тобой уже весь форум ржот открыто.

    Ты вон ники менять уже устал.

    Угомонись сторож.

    Вы с вовой планируете всю жизнь на остатках СССР барствовать безбедно?

    Запас прочности заканчивается. Всё уже разворовали.

    Да и глупо кивать на недостатки того строя которого уже 25 лет нет.

    Это уже маразм Гога.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    4 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Специально для Гоги сторожа .

    А ничё, что мост это техническое сооружение?


    Он власти не подчиняется.


    Для него технический регламент основной закон.


    И никакой агитационный трёп его не реанимируетю


    Ему кап ремонт давно по срокам положен и ограничение пропускной способности до проектной введено должно быть.


    А тупрылая власть всё на авось надеется и лозунгами разбраывается.


    Не хватает образования учительского мэру свою работу выполнять так нефиг место занимать.


    А с куплеными МАПовскими дипломами в губернаторы лезть просто преступление




    А я об чем талдычу? Дали возможность машин напокупать, нагрузка то увеличилась. При советской то власти не расчитывали, что будет такой поток нескончаемый. А эти ни фига к сведению не приняли. Машин по их милости развелось у населения, а за мостом кто следить будет? Ё что ли на общественных началах? Совсем распоясались, понимашь



    Ты туп неисправимо.

    Я тебе про регламент по которому срок вышел его службы до какп ремонта, ты ине про машины.

    Я тебе говорю про проектнкю мощность расчётную ты ине про царя батюшку.

    Мост в каком году построен?

    Сколько авто в те годы в мире производилось?

    Вот под те нормотивы и строили.

    Они устарели морально, а не вова царь жизнь красивую устроил.

    Это и называется плоды НТП, а не заслуги педросни.

    Вот стоял бы новый мост в ногу со временем построеный было бы тебе чем похвастаться.

    А так то тупишь по колхозному.

    Над тобой уже весь форум ржот открыто.

    Ты вон ники менять уже устал.

    Угомонись сторож.



    Да я ж о том-же! Сам посуди. НТП наконец-то пришел и в нашу страну, наконец-то и у нас стали делать машин сколько надо населению, а не только у проклятых буржуинов. А кто за мостом то следить должен был? А? Когда его строили власти не расчитывали на то, что НТП и к нам тоже придет, не заложили такцю возможность в проект. А эти, новые власти чем думали? НТП понимаешь привели к нам, понаделали машин, нас позаставляли их напокупать. А про мочт то кто должен был подумать, а? Совсем оборзели. Прям управы на них нет. Раз не хотите мост содержать, то верните НТП взад, он еще сто лет прослужит как и планировали прежние власти. Или мост новый постройте, а то чо получается, куда на этих машинах ездить?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Специально для Гоги сторожа .

    А ничё, что мост это техническое сооружение?


    Он власти не подчиняется.


    Для него технический регламент основной закон.


    И никакой агитационный трёп его не реанимируетю


    Ему кап ремонт давно по срокам положен и ограничение пропускной способности до проектной введено должно быть.


    А тупрылая власть всё на авось надеется и лозунгами разбраывается.


    Не хватает образования учительского мэру свою работу выполнять так нефиг место занимать.


    А с куплеными МАПовскими дипломами в губернаторы лезть просто преступление




    А я об чем талдычу? Дали возможность машин напокупать, нагрузка то увеличилась. При советской то власти не расчитывали, что будет такой поток нескончаемый. А эти ни фига к сведению не приняли. Машин по их милости развелось у населения, а за мостом кто следить будет? Ё что ли на общественных началах? Совсем распоясались, понимашь



    Ты туп неисправимо.

    Я тебе про регламент по которому срок вышел его службы до какп ремонта, ты ине про машины.

    Я тебе говорю про проектнкю мощность расчётную ты ине про царя батюшку.

    Мост в каком году построен?

    Сколько авто в те годы в мире производилось?

    Вот под те нормотивы и строили.

    Они устарели морально, а не вова царь жизнь красивую устроил.

    Это и называется плоды НТП, а не заслуги педросни.

    Вот стоял бы новый мост в ногу со временем построеный было бы тебе чем похвастаться.

    А так то тупишь по колхозному.

    Над тобой уже весь форум ржот открыто.

    Ты вон ники менять уже устал.

    Угомонись сторож.



    Да я ж о том-же! Сам посуди. НТП наконец-то пришел и в нашу страну, наконец-то и у нас стали делать машин сколько надо населению, а не только у проклятых буржуинов. А кто за мостом то следить должен был? А? Когда его строили власти не расчитывали на то, что НТП и к нам тоже придет, не заложили такцю возможность в проект. А эти, новые власти чем думали? НТП понимаешь привели к нам, понаделали машин, нас позаставляли их напокупать. А про мочт то кто должен был подумать, а? Совсем оборзели. Прям управы на них нет. Раз не хотите мост содержать, то верните НТП взад, он еще сто лет прослужит как и планировали прежние власти. Или мост новый постройте, а то чо получается, куда на этих машинах ездить?



    Вы с вовой планируете всю жизнь на остатках СССР барствовать безбедно?

    Запас прочности заканчивается. Всё уже разворовали.

    Да и глупо кивать на недостатки того строя которого уже 25 лет нет.

    Это уже маразм Гога.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    КАА мосты не строит..Он их только открывает. Ну или на худой конец больничку какую нибудь. Срочно нужен мост для перерезания ленточки.В любом месте области.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    4 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Специально для Гоги сторожа .

    А ничё, что мост это техническое сооружение?


    Он власти не подчиняется.


    Для него технический регламент основной закон.


    И никакой агитационный трёп его не реанимируетю


    Ему кап ремонт давно по срокам положен и ограничение пропускной способности до проектной введено должно быть.


    А тупрылая власть всё на авось надеется и лозунгами разбраывается.


    Не хватает образования учительского мэру свою работу выполнять так нефиг место занимать.


    А с куплеными МАПовскими дипломами в губернаторы лезть просто преступление




    А я об чем талдычу? Дали возможность машин напокупать, нагрузка то увеличилась. При советской то власти не расчитывали, что будет такой поток нескончаемый. А эти ни фига к сведению не приняли. Машин по их милости развелось у населения, а за мостом кто следить будет? Ё что ли на общественных началах? Совсем распоясались, понимашь



    Ты туп неисправимо.

    Я тебе про регламент по которому срок вышел его службы до какп ремонта, ты ине про машины.

    Я тебе говорю про проектнкю мощность расчётную ты ине про царя батюшку.

    Мост в каком году построен?

    Сколько авто в те годы в мире производилось?

    Вот под те нормотивы и строили.

    Они устарели морально, а не вова царь жизнь красивую устроил.

    Это и называется плоды НТП, а не заслуги педросни.

    Вот стоял бы новый мост в ногу со временем построеный было бы тебе чем похвастаться.

    А так то тупишь по колхозному.

    Над тобой уже весь форум ржот открыто.

    Ты вон ники менять уже устал.

    Угомонись сторож.



    Да я ж о том-же! Сам посуди. НТП наконец-то пришел и в нашу страну, наконец-то и у нас стали делать машин сколько надо населению, а не только у проклятых буржуинов. А кто за мостом то следить должен был? А? Когда его строили власти не расчитывали на то, что НТП и к нам тоже придет, не заложили такцю возможность в проект. А эти, новые власти чем думали? НТП понимаешь привели к нам, понаделали машин, нас позаставляли их напокупать. А про мочт то кто должен был подумать, а? Совсем оборзели. Прям управы на них нет. Раз не хотите мост содержать, то верните НТП взад, он еще сто лет прослужит как и планировали прежние власти. Или мост новый постройте, а то чо получается, куда на этих машинах ездить?



    Вы с вовой планируете всю жизнь на остатках СССР барствовать безбедно?

    Запас прочности заканчивается. Всё уже разворовали.

    Да и глупо кивать на недостатки того строя которого уже 25 лет нет.

    Это уже маразм Гога.



    А я тебе о чем? Ну не расчитывали в СССР, что НТП до нас доберется. Коммунизм да, расчитывали. К 2000 году. А на НТП нет. А эта поганая власть не усмотрела и он пробрался. А скорей всего сама за ручку привела, чтоб разрушить все, что было при СССР построено. Вот он, коварный план. И ты ни фига не хочешь в президенты, не желаешь выправить ситуацию. С твоим то опытом! Вот бы зажили тогда. Не уважаешь народ?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Кот Василий



    А я тебе о чем? Ну не расчитывали в СССР, что НТП до нас доберется. Коммунизм да, расчитывали. К 2000 году. А на НТП нет. А эта поганая власть не усмотрела и он пробрался. А скорей всего сама за ручку привела, чтоб разрушить все, что было при СССР построено. Вот он, коварный план. И ты ни фига не хочешь в президенты, не желаешь выправить ситуацию. С твоим то опытом! Вот бы зажили тогда. Не уважаешь народ?



    Угомонись сторож.

    Вы с вовой планируете всю жизнь на остатках СССР барствовать безбедно?

    Запас прочности заканчивается. Всё уже разворовали.

    Да и глупо кивать на недостатки того строя которого уже 25 лет нет.

    Это уже маразм Гога.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    Блин. вот опять из-за чего повторяется ситуация прошлого года?! Идиоты

  • Кот Василий

    Кот Василий
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий



    А я тебе о чем? Ну не расчитывали в СССР, что НТП до нас доберется. Коммунизм да, расчитывали. К 2000 году. А на НТП нет. А эта поганая власть не усмотрела и он пробрался. А скорей всего сама за ручку привела, чтоб разрушить все, что было при СССР построено. Вот он, коварный план. И ты ни фига не хочешь в президенты, не желаешь выправить ситуацию. С твоим то опытом! Вот бы зажили тогда. Не уважаешь народ?



    Угомонись сторож.

    Вы с вовой планируете всю жизнь на остатках СССР барствовать безбедно?

    Запас прочности заканчивается. Всё уже разворовали.

    Да и глупо кивать на недостатки того строя которого уже 25 лет нет.

    Это уже маразм Гога.



    Да мы ж с тобой просто об одном и том-же говорим. Ну внатуре, кто так делает? Сначала мосты постройте, а потом уж и НТП приводите за ручку. А то фигня полная. Дразнят народ только. Машин понадавали, а ездить на них негде. Ну кто так делает, а?

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    3 часа назад

    Надо было не в китай (или из китая строить) , а у себя сначала хотя бы старый отремонтировать капитально

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Абонент не Абонент

    Надо было не в китай (или из китая строить) , а у себя сначала хотя бы старый отремонтировать капитально



    Думаю, что и Крым бы погодить с мостом мог.

    Чистейшие понты.

    Других обоснований там нет попросту.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    2 часа назад

    Пока старый не рухнет, новый не построят...

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