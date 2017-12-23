Амурчанина будут судить из-за 110 килограммов черной икры

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В Приамурье правоохранители окончили расследование уголовного дела по факту незаконного оборота черной икры. Обвиняемым по делу проходит 42-летний житель области. Его судьбу решит суд.

По версии следствия, мужчина нелегально приобрел икру рыб осетровых пород в Хабаровске и вез ее в Благовещенск, однако на полпути попался в руки стражей порядка.

«Сотрудники полиции МО МВД России "Бурейский" совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России на стационарном посту ДПС ГИБДД остановили автомобиль. В транспортном средстве полицейские обнаружили свыше ста десяти килограммов икры рыб осетровых пород. Ущерб, причиненный в результате незаконного оборота водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, превысил 1 200 000 рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 258.1 УК РФ, сообщается на сайте МВД РФ. Это значит, что ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.