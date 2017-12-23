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23 декабря 2017, 17:58 10

Амурчанина будут судить из-за 110 килограммов черной икры

Амурчанина будут судить из-за 110 килограммов черной икры
Фото: lady.ru

В Приамурье правоохранители окончили расследование уголовного дела по факту незаконного оборота черной икры. Обвиняемым по делу проходит 42-летний житель области. Его судьбу решит суд.

По версии следствия, мужчина нелегально приобрел икру рыб осетровых пород в Хабаровске и вез ее в Благовещенск, однако на полпути попался в руки стражей порядка.

«Сотрудники полиции МО МВД России "Бурейский" совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России на стационарном посту ДПС ГИБДД остановили автомобиль. В транспортном средстве полицейские обнаружили свыше ста десяти килограммов икры рыб осетровых пород. Ущерб, причиненный в результате незаконного оборота водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, превысил 1 200 000 рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 258.1 УК РФ, сообщается на сайте МВД РФ. Это значит, что ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    9 часов назад

    110 кило это в розницу по 32 000...а вообще конечно искусственную чёрную икру начали производить ещё в СССР ...в 70 годы...

  • karlik nos

    karlik nos
    9 часов назад

    32 000 за килограмм

  • Агамемнон

    Агамемнон
    9 часов назад

    Это где по 32 в розницу?

  • полазник

    полазник
    8 часов назад

    ...украл у олигархов что бы продать в пять раз дешевле народу чем те продают их в центральном гастрономе Москвы...)))

  • karlik nos

    karlik nos
    8 часов назад

    это бакланы гуглят и узнают по чем за кило ...

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    8 часов назад

    Воришки любят народом прикрываться. Всегда так.

  • олег1975

    олег1975
    8 часов назад

    А я бы его не судил. Я бы за него порадовался. Столько счастья и в одни руки

  • полазник

    полазник
    8 часов назад

    karlik nos

    это бакланы гуглят и узнают по чем за кило ...



    ...от петуха слышно...

  • paravis

    paravis
    8 часов назад

    Ущерб, причиненный в результате незаконного оборота водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, превысил 1 200 000 рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Так кто же причинил ущерб, мужик, купивший икру или браконьеры? А если б не купил, ущерба бы не было? А если бы икра пошла властным структурам на прокорм, ущерб не защитали бы? Выходит, ущерб нанесён властным структурам, остались без икры, бедненькие.

  • full

    full
    7 часов назад

    Моя любимая торговка с рынка Благи уже год, как не хочет связываться с осетриной и черной икрой... Санкции, говорит, уже не детские...

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