Школу № 12 Благовещенска признали «Лидером в создании комфортной образовательной среды»

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Школа № 12 Благовещенска стала лауреатом всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров–2017». Столь высокого результата учреждение добилось в номинации «Лидер в создании комфортной образовательной среды».

Организатором данного конкурса является Невская образовательная ассамблея. Он проводится ежегодно совместно с Центром непрерывного образования и инноваций в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Школа получит медаль и диплом. Руководителю учреждения Марине Коровник вручат знак «Эффективный руководитель–2017».