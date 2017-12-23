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23 декабря 2017, 17:01 3

Школу № 12 Благовещенска признали «Лидером в создании комфортной образовательной среды»

Школу № 12 Благовещенска признали «Лидером в создании комфортной образовательной среды»
Фото: admblag.ru

Школа № 12 Благовещенска стала лауреатом всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров–2017». Столь высокого результата учреждение добилось в номинации «Лидер в создании комфортной образовательной среды».

Организатором данного конкурса является Невская образовательная ассамблея. Он проводится ежегодно совместно с Центром непрерывного образования и инноваций в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Школа получит медаль и диплом. Руководителю учреждения Марине Коровник вручат знак «Эффективный руководитель–2017».

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#конкурсы #школа

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    8 часов назад

    хорошая школа ...шорошие традицие...

  • karlik nos

    karlik nos
    8 часов назад

    традиции хорошие ...

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    кому то надо закусить

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