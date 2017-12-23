Деду Морозу в Великий Устюг пришло письмо из Благовещенска длиной 14 метров

«Почта Деда Мороза», расположенная в городе Великий Устюг, получила из Благовещенска письмо, которое едва не установило рекорд. Его длина составила более 14 метров – это второй результат за все время существования данной почты.

На письмо из Благовещенска обратили внимание жители столицы Приамурья Сергей и Ольга, которые отправились в Великий Устюг во время отпуска. Его прислали в этом году ученики 1-го «б» класса школы № 13 областного центра. Длина письма составила 14,5 метра.

«Дети написали каждый свое письмо, судя по всему, весь класс, и склеили в одну длинную полоску», – рассказал Сергей ИА «Амур.инфо».

В настоящее время это второе по длине письмо из всех полученных за все время существования «Почты Деда Мороза». Первое место занимает 16-метровое письмо из Республики Марий Эл.

Сергей и Ольга еще находятся в Великом Устюге. В планах у них посетить также Москву и Санкт-Петербург.