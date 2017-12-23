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23 декабря 2017, 15:28 1

Благовещенский ансамбль «Ровесники» оформил еще один рекорд России

Благовещенский ансамбль «Ровесники» оформил еще один рекорд России
Фото: rovesniki-amur.ru

Ансамбль «Ровесники» из Благовещенска стал обладателем еще одного рекорда российского уровня. Амурчане попали в Книгу рекордов страны с достижением «Самое большое количество родственников, танцующих в одном танце».

Такой рекорд был установлен коллективом еще в апреле, однако официально его подтвердили недавно – после анализа доказательной базы. Как сообщается на сайте ансамбля, в свой юбилейный день рождения коллектив устроил большой концерт. В самом первом его номере на сцену вышли, исполнив танец, «Ровесники» всех поколений, что и привело к рекорду.

О том, что рекорд установлен, ансамбль уведомили представители Книги рекордов России.

Как сообщало Амур.инфо, ранее «Ровесники» становились рекордсменами Книги рекордов страны несколько раз – за «Самую большую возрастную разницу между участниками одного танца хореографического ансамбля – 59 лет и 7 месяцев», как самый большой детский хореографический коллектив, а также в их активе рекорд на самый массовый синхронный танец.

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#дети #культура #отдых

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    9 часов назад

    Молодцы

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