Благовещенский ансамбль «Ровесники» оформил еще один рекорд России

Фото: rovesniki-amur.ru

Ансамбль «Ровесники» из Благовещенска стал обладателем еще одного рекорда российского уровня. Амурчане попали в Книгу рекордов страны с достижением «Самое большое количество родственников, танцующих в одном танце».

Такой рекорд был установлен коллективом еще в апреле, однако официально его подтвердили недавно – после анализа доказательной базы. Как сообщается на сайте ансамбля, в свой юбилейный день рождения коллектив устроил большой концерт. В самом первом его номере на сцену вышли, исполнив танец, «Ровесники» всех поколений, что и привело к рекорду.

О том, что рекорд установлен, ансамбль уведомили представители Книги рекордов России.

Как сообщало Амур.инфо, ранее «Ровесники» становились рекордсменами Книги рекордов страны несколько раз – за «Самую большую возрастную разницу между участниками одного танца хореографического ансамбля – 59 лет и 7 месяцев», как самый большой детский хореографический коллектив, а также в их активе рекорд на самый массовый синхронный танец.