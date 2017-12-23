Амурчане участвуют в ежегодном съезде партии «Единая Россия» в Москве

Фото: amur.er.ru

22 декабря в Москве стартовал XVII съезд партии «Единая Россия». Главные темы мероприятия – предстоящие выборы президента РФ, приоритетные задачи «ЕР» на 2018 год и кадровые изменения в руководящих органах партии. Участвуют в съезде и амурчане.

Делегацию Амурской области представляют два избранных делегата – генеральный директор АО «Амурстрой», секретарь местного отделения «ЕР» в Благовещенске Александр Синьков и глава Белогорска, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Мелюков. В работе съезда принимают участие члены генерального совета партии – директор школы № 5 Благовещенска Елена Зубрицкая и директор школы села Максимовка Октябрьского района Сергей Капалин.

На съезд приглашены: секретарь амурского регионального отделения партии, ректор ДальГАУ Павел Тихончук; заместитель секретаря амурского отделения партии по проектной деятельности, руководитель фракции «ЕР» в заксобрании Приамурья Татьяна Фарафонтова; мэр Благовещенска Валентина Калита и другие.

В первый день съезда представители из всех регионов страны, депутаты Госдумы, а также федеральные министры приняли участие в работе семи дискуссионных площадок: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава». По итогам дискуссии состоялось заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии. Делегаты и приглашенные участники съезда обсудили основную модель предварительного голосования на предстоящий избирательный цикл и обсудили оптимизацию партийных проектов.

В этот же день для гостей мероприятия открылась выставка партийных проектов, на которой представили наиболее интересный опыт субъектов РФ, презентовали свою работу по всем направлениям.

На стендах федеральных партийных проектов «Историческая память» и «Новая школа» представили уникальный опыт Амурской области. Так, в рамках проекта «Историческая память» участникам съезда рассказали о реконструкции боев августа 1945 года, которая прошла 14-16 августа 2017 года в уезде Суньу округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян. Около 150 амурских школьников на базе международного военно-патриотического лагеря помогли китайским сверстникам разгромить Квантунскую армию. Реконструкцию боев завершающего периода Второй мировой войны устраивали уже пятое лето.

На стенде «Новая школа» участники съезда познакомились с успешной практикой поддержки молодых педагогов, которая реализуется в Приамурье уже семь лет, сообщается на сайте амурского отделения «ЕР». По инициативе и при поддержке Александра Синькова ежегодно на основе конкурсного отбора одному учителю в возрасте до 35 лет вручают ключи от однокомнатной квартиры. На федеральном уровне данная практика была признана одной из интересных и уникальных.

Александр Синьков в ходе съезда также заявил, что «Единая Россия» возьмет на контроль выполнение задачи расширения доступности детских садов для детей до трех лет, а также обеспечит ее успешную реализацию. Он подчеркнул, что в Амурской области 6 000 ясельных мест необходимо создать только в Благовещенске.

Павел Тихончук в рамках работы площадки «Аграрная сверхдержава» рассказал об успехах ДальГАУ: «Дальневосточный ГАУ в текущем году получил дополнительные средства на повышение заработной платы преподавателям и приобретение спецтехники. Уже сегодня мы готовы приобрести зерноуборочный комбайн. Кроме того Федерация дополнительно субсидировала реставрацию одного из корпусов, являющегося памятником архитектуры. В целом на увеличение госзадания нам выделили 23 миллиона рублей».