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23 декабря 2017, 13:45 0

Еще два многоэтажных дома заселили в Циолковском

Еще два многоэтажных дома заселили в Циолковском
Фото: russian.space

22 декабря в микрорайоне Звездный в Циолковском были заселены еще два многоэтажных дома. Ключи от квартир здесь получили 150 семей – сотрудников КЦ «Восточный», МЧС, Федерального медико-биологического агентства, полиции, а также участников совместного расчета предприятий Роскосмоса, которые будут обеспечивать космические запуски.

Заселенные дома располагаются в Циолковском по адресам: 3-я улица Строителей, 3, и улица имени Ю. А. Гагарина, 6/2. Один – девятиэтажный на 63 квартиры, второй – переменной этажности на 84 квартиры, сообщается на сайте ЦЭНКИ.

В квартирах в новых домах сделан ремонт, они одно-, двух- и трехкомнатные. Сотрудники космодрома Восточный получают жилье на условиях служебного найма.

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#строительство #Циолковский

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