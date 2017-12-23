В Приамурье в 2017 году построили 26 новых трансформаторных пунктов и одну подстанцию

Амурские электрические сети подвели итоги работы в этом году и обозначили планы на будущее. Специалисты предприятия в 2017-м возвели 90 километров линий электропередачи, 26 новых трансформаторных пунктов, а также одну подстанцию – Заводскую, в Свободненском районе. Благодаря ей теперь обеспечены электричеством вспомогательные объекты Амурского ГПЗ.

Для подключения объектов «Силы Сибири» в Амурской области необходимо построить три подстанции напряжением 35, 110 и 220 киловольт, а также более 40 километров линий электропередачи.

«Будет строиться газоизмерительная станция в Благовещенском районе. У нас есть заявка на электрическое питание этой газоизмерительной станции. Объем мощности там небольшой, порядка 0,5 МВт, а объем строительства будет приличный – порядка 16 километров линий электропередачи», – рассказывает директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк.

Еще один крупный объект – трансграничный мост через Амур. Свободных мощностей для подключения к электроснабжению в этом районе нет, поэтому пришлось строить все с нуля и в сжатые сроки. В марте был подписан договор на технологическое присоединение, а уже в сентябре энергетики обеспечили электричеством строительные площадки 1 и 2. Для этого построили четыре трансформаторные подстанции и более 10 километров линий электропередачи.

«Мы изначально подключили порядка 390 киловатт мощности имеющимися резервами и мощностями, и на данный момент обеспечили уже 2,7 МВт мощности за счет реконструкции существующего фидера от подстанции "Волково" и строительства ЛЭП», – отмечает Евгений Семенюк.

Территории опережающего развития – еще один важный объект в решении вопросов электроснабжения. Среди их резидентов – маслоэкстракционный завод в Белогорске и логистический комплекс по хранению пестицидов и агрохимикатов в Ивановском районе. Свет в ТОРах появился уже на девяти объектах. Пик технологического присоединения в Амурской области пришелся на 2012-2013 годы, однако это были мелкие заявки на подключения домов, гаражей и объектов малого и среднего бизнеса. ТОР и масштабные инвестиционные проекты кардинально меняют ситуацию в регионе, и в электричестве теперь заинтересованы крупные промышленные объекты.