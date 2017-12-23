В Благовещенске появился трехметровый железный «рок-н-ролльщик»

В Благовещенске появился новый арт-объект: трехметровый железный гитарист. Статуя принадлежит ресторану на улице Пионерской.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» одна из сотрудниц заведения Екатерина, рост гиганта составляет 3,5 метра, а вес – 1,2 тонны. Гитарист был установлен возле ресторана утром 22 декабря. Сейчас статуе выбирают имя в Инстаграме ресторана. Среди уже предложенных вариантов – «Хиро», «БлагСтар», «Слэш» и другие.

Арт-объект сделан из металлолома, его изготовили благовещенские мастера.