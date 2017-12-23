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23 декабря 2017, 12:22 5

В Благовещенске появился трехметровый железный «рок-н-ролльщик»

В Благовещенске появился трехметровый железный «рок-н-ролльщик»

В Благовещенске появился новый арт-объект: трехметровый железный гитарист. Статуя принадлежит ресторану на улице Пионерской.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» одна из сотрудниц заведения Екатерина, рост гиганта составляет 3,5 метра, а вес – 1,2 тонны. Гитарист был установлен возле ресторана утром 22 декабря. Сейчас статуе выбирают имя в Инстаграме ресторана. Среди уже предложенных вариантов – «Хиро», «БлагСтар», «Слэш» и другие.

Арт-объект сделан из металлолома, его изготовили благовещенские мастера.

Просмотров всего: 1880

#отдых

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Комментарии
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  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    14 часов назад

    Классно. Пусть таких штучек в Благе будет всё больше. В Тае видел мастерские по изготовлению таких фигур.

  • Tуман

    Tуман
    14 часов назад

    Приклеить бороду и назвать Игорьком.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    7 часов назад

    Молодцы. Побольше-бы такого.

  • V.M.

    V.M.
    7 часов назад

    Понравился Рокер. Молодцы владельцы ресторана.

  • Myxira

    Myxira
    7 часов назад

    Tуман

    Приклеить бороду и назвать Игорьком.



    ИПавлофф

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