Суд оставил под стражей фигурантов дела о хищениях на Восточном
Дальневосточный окружной военный суд оставил под стражей двух фигурантов уголовного дела о крупных хищениях при строительстве космодрома Восточный. Речь о Юрии Хризмане и Владимире Ашихмине, сообщает РИА Новости.
Адвокаты Хризмана и Ашихмина обжаловали судебное решение о заключении тех под стражу. Суд, рассмотрев жалобу, оставил ее без удовлетворения, пояснили агентству в суде.
Как сообщало Амур.инфо, Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске в настоящее время рассматривает дело о миллиардных хищениях при строительстве космодрома Восточный. Потерпевшими проходят «Дальспецстрой» и госкорпорация «Роскосмос». На скамье подсудимых – бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын руководителя «Дальспецстроя» Михаил Хризман. Вину обвиняемые не признают.
Юрий Хризман, Михаил Хризман и Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере. Следователи полагают, что в 2006-2009 годах они похитили около 106 миллионов рублей, принадлежащих «Дальспецстрою».
Кроме того, Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный с ущербом в размере 5,2 миллиарда рублей.
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