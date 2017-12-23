Амурские депутаты рассказали, как планируют встречать Новый год

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Корреспондент «Альфа-канала» расспросил депутатов Законодательного собрания Амурской области, как они планируют встречать новый 2018 год. Как оказалось, народные избранники не собираются уезжать в теплые края, многие намерены встретить праздник в кругу близких.

Депутат Сергей Труш:

«Я, в принципе, "не болею" поездками куда-то за рубеж. У нас в России есть замечательные места. Да у нас и Мухинка классная!»

Депутат Надежда Багрова:

«По традиции, мы 31-го числа побежим за подарками, потому что как всегда на работе вечно не успеваешь семье купить подарки. Мы с супругом бежим, покупаем продукты, покупаем подарки, все это в течение трудового дня, и вечером мы готовим, всей семьей садимся: дети, родители. Все вместе отмечаем Новый год».

Депутат Роман Кобызов:

«У нас в семье такая традиция: любимой супруге дарю букет весенних цветов. Она очень любит весенние цветы, они создают теплое настроение, сказочное, потому что мы все помним сказку "Двенадцать месяцев". Поэтому тюльпаны, гиацинты, ирисы…»

Председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский:

«Блюда всегда традиционные, привычные – оливье, сельдь под шубой, что-то запеченное».

Депутат Олег Турков:

«Получается так, что уже на протяжении пяти лет мы отмечаем кругом нескольких семей – наших друзей, так у нас заведено, по-домашнему. Приезжают дети, если они где-то учатся или работают, живут на другой территории, родители… Вот таким большим кругом мы отмечаем Новый год».

Депутат Денис Чубаров:

«На этот новый год никаких планов. Никуда не планирую уезжать из России, поэтому только елки».