О купюре с космодромом Восточный сняли видеоклип, в котором спела Набиуллина

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Центробанк опубликовал видеоклип, посвященный новым российским купюрам номиналом 2 000 и 200 рублей. Видео размещено в официальном аккаунте ЦБ на YouTube.

По сюжету, журналистка покупает мороженое и хочет расплатиться купюрой 2 000 рублей. После того, как продавщица получает от нее банкноту, люди вокруг внезапно начинают петь песню «Владивосток 2 000». В кадре появляется и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Под конец ролика продавщица дает журналистке сдачу – купюрами 200 рублей.

Как сообщало Амур.инфо, на новых российских банкнотах изображены символы Дальнего Востока (2 000 рублей) и Севастополя (200 рублей). На купюре в 2 000 рублей на одной стороне изображен космодром Восточный, на другой – мост на остров Русский. Для того чтобы определить, что будет помещено на новые банкноты, устраивалось всенародное голосование.

Новые деньги уже поступили в обращение во многих российских регионах, однако в Приамурье их пока нет.