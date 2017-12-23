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23 декабря 2017, 10:20 9

О купюре с космодромом Восточный сняли видеоклип, в котором спела Набиуллина

О купюре с космодромом Восточный сняли видеоклип, в котором спела Набиуллина
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Центробанк опубликовал видеоклип, посвященный новым российским купюрам номиналом 2 000 и 200 рублей. Видео размещено в официальном аккаунте ЦБ на YouTube.

По сюжету, журналистка покупает мороженое и хочет расплатиться купюрой 2 000 рублей. После того, как продавщица получает от нее банкноту, люди вокруг внезапно начинают петь песню «Владивосток 2 000». В кадре появляется и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Под конец ролика продавщица дает журналистке сдачу – купюрами 200 рублей.

Как сообщало Амур.инфо, на новых российских банкнотах изображены символы Дальнего Востока (2 000 рублей) и Севастополя (200 рублей). На купюре в 2 000 рублей на одной стороне изображен космодром Восточный, на другой – мост на остров Русский. Для того чтобы определить, что будет помещено на новые банкноты, устраивалось всенародное голосование.

Новые деньги уже поступили в обращение во многих российских регионах, однако в Приамурье их пока нет.

Просмотров всего: 856

#космодром

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    14 часов назад

    Ну,этой в ухо гражданам влезть,как два пальца обас...фальт...

  • KenshiN

    KenshiN
    13 часов назад

    Объясните мне, тупому, зачем на бюджетные деньги снят данный клип? Более того зачем вообще рекламировать новую валюту так похожую стилистикой на евро?

    Это прям заслуга, победа, нововведение напечатать новую бумажку?

  • Crasy

    Crasy
    12 часов назад

    Что за чертово дерьмо от нибулиной?

  • Tуман

    Tуман
    12 часов назад

    Сочинил музыку к данной песне:

    "Тартатары-тартатары,

    тартатары-тарары.

    тартатары-тартатары,

    тартатары-тарары".

    И так далее.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    12 часов назад

    Нытикам только дай повод поныть

  • домовенок

    домовенок
    10 часов назад

    Прикольненько.... вокал, кстати, отличный!

  • karlik nos

    karlik nos
    8 часов назад

    да кстати ...приятьненько )

  • PAM

    PAM
    6 часов назад

    Деньги в товар превратили

  • sadam_1974

    sadam_1974
    5 часов назад

    PAM

    Деньги в товар превратили



    товар - деньги - товар. Можно и наоборот: деньги - товар - деньги. Эту формулу ещё К.Маркс придумал. Ничто не ново под луной.

    Новые денежки сильно смахивают на еврики. Что бы это значило?

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