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23 декабря 2017, 09:57 9

Амурский охотовед за год лично задержал 29 браконьеров

Амурский охотовед за год лично задержал 29 браконьеров
Фото: ria56.ru

В дирекции по охране животного мира Амурской области подвели итоги конкурса на звание лучшего работника по итогам 2017 года. Были названы лучшие амурские охотовед, егерь, сотрудник в оперативной работе. Победителей определяли по балльной системе.

«За каждое проведенное на территории заказника биотехническое мероприятие – установленную кормушку для зверей или, к примеру, засеянное подкормочное поле, а также за выявленных нарушителей специалист получал определенное количество баллов. В конце года мы их суммировали и выяснили, кто работал лучше всех», – объяснил замначальника дирекции по охране животного мира Амурской области Андрей Тарасов.

Лучшим охотоведом стал Дмитрий Худолеев, набравший по итогам своей работы наибольшее количество баллов. В частности, помимо других обязанностей, Дмитрий Витальевич за год лично задержал 29 браконьеров, засеял несколько полей соей для обитателей Березовского заказника, обновил 24 кормушки и разложил почти тонну соли в солонцах.

Звание лучшего егеря по итогам года получил Алексей Козыцев, работающий в Верхне-Завитинском заказнике. Для косуль и изюбрей, обитающих на территории, Алексей Вячеславович заготовил 2 тонны сена и больше тонны соли.

Лучшим в оперативной работе стал Евгений Абросимов из Усть-Тыгдинского заказника, который выявил более 20 нарушений природоохранного законодательства.

В номинации «Лучший по проведению биотехнических мероприятий» победил Олег Шачнев, а в «Экопросвещении» – Наталья Шелковникова.

Благодаря грантовой поддержке WWF премии по итогам года получили 15 амурских охотоведов и егерей, победившие в пяти номинациях конкурса, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

Просмотров всего: 1845

#животные #конкурсы #природа

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Тундра

    Тундра
    16 часов назад

    Спасибо огромное этим людям за их незаметный но такой важный труд

  • Tina22

    Tina22
    15 часов назад

    А премию выписали?Спасибом сыт не будешь. и званиями тоже

  • дед

    дед
    13 часов назад

    "Звание лучшего егеря по итогам года получил Алексей Козыцев, работающий в Верхне-Завитинском заказнике. Для косуль и изюбрей, обитающих на территории, Алексей Вячеславович заготовил 2 тонны сена и больше тонны соли."

    2 тонны сена даже ручной косой - это мало!

    а как он соль-то добыл?

  • krasnova

    krasnova
    13 часов назад

    Молодцы, побольше бы таких работников и порядок был бы

  • Кукумбер

    Кукумбер
    12 часов назад

    Даже тут без нытиков не обошлось

  • полазник

    полазник
    10 часов назад

    дед

    "Звание лучшего егеря по итогам года получил Алексей Козыцев, работающий в Верхне-Завитинском заказнике. Для косуль и изюбрей, обитающих на территории, Алексей Вячеславович заготовил 2 тонны сена и больше тонны соли." 2 тонны сена даже ручной косой - это мало! а как он соль-то добыл?



    ...как как...договорился с охотниками...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    А в 37-ом заголовок бы звучал на передовице газеты "Социалистическое животноводство":Амурский охотовед за год лично расстрелял 29 браконьеров.

  • karlik nos

    karlik nos
    8 часов назад

    как минимум у охотоведа теперь абонемент к проктологу ...

  • vk_Елена Елена

    vk_Елена Елена
    4 часа назад

    ДАЙ БОГ ЧТОБ НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ МУЖЧИНЫ , А НЕ ТРУСЫ С РУЖЬЁМ ЗАНИМАЛИ МЕСТО В ЭТОМ УГРЮМОМ НЕ БЕЗОПАСНОМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ МИРЕ . ДАЙ БОГ. ЗА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН ЗАЩИШАЮЩИХ СЛАБЫХ МОЛЮСЬ И СТАВЛЮ СВЕЧИ!!!

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