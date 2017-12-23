Амурский охотовед за год лично задержал 29 браконьеров

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В дирекции по охране животного мира Амурской области подвели итоги конкурса на звание лучшего работника по итогам 2017 года. Были названы лучшие амурские охотовед, егерь, сотрудник в оперативной работе. Победителей определяли по балльной системе.

«За каждое проведенное на территории заказника биотехническое мероприятие – установленную кормушку для зверей или, к примеру, засеянное подкормочное поле, а также за выявленных нарушителей специалист получал определенное количество баллов. В конце года мы их суммировали и выяснили, кто работал лучше всех», – объяснил замначальника дирекции по охране животного мира Амурской области Андрей Тарасов.

Лучшим охотоведом стал Дмитрий Худолеев, набравший по итогам своей работы наибольшее количество баллов. В частности, помимо других обязанностей, Дмитрий Витальевич за год лично задержал 29 браконьеров, засеял несколько полей соей для обитателей Березовского заказника, обновил 24 кормушки и разложил почти тонну соли в солонцах.

Звание лучшего егеря по итогам года получил Алексей Козыцев, работающий в Верхне-Завитинском заказнике. Для косуль и изюбрей, обитающих на территории, Алексей Вячеславович заготовил 2 тонны сена и больше тонны соли.

Лучшим в оперативной работе стал Евгений Абросимов из Усть-Тыгдинского заказника, который выявил более 20 нарушений природоохранного законодательства.

В номинации «Лучший по проведению биотехнических мероприятий» победил Олег Шачнев, а в «Экопросвещении» – Наталья Шелковникова.

Благодаря грантовой поддержке WWF премии по итогам года получили 15 амурских охотоведов и егерей, победившие в пяти номинациях конкурса, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.