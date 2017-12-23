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23 декабря 2017, 09:45 0

В Зее похитили гирлянды с «новогодних елей»

В Зее похитили гирлянды с «новогодних елей»
Фото: zvportal.ru

В Зее полиция разбирается в краже, совершенной пожилым мужчиной. Амурчанин похитил гирлянды с колонн, оформленных под новогодние ели. Хищение имущества произошло возле одного из магазинов, пишет «Зейский вестник».

Колонны, с которых похитили гирлянды, расположены у входа в магазин. Около двух недель назад работники торговой точки оформили их в новогоднем стиле: украсили еловыми ветвями, обернули мишурой и светящимися гирляндами. Однако в одну из недавних ночей праздничные украшения украли.

Около двух часов ночи камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как к крыльцу подошел пожилой, прилично одетый мужчина. Он постоял, посмотрел по сторонам, вышел на перекресток, снова осмотрелся, подошел к гирляндам, размотал их и похитил.

«Работников магазина больше всего поразило, что сделал это не ребенок или опустившийся бомж (что было бы хоть как-то объяснимо), а пожилой, на вид обеспеченный гражданин. Что его заставило пойти на это? Возможно, ответ будет дан после того, как полиция установит личность человека», – отмечает издание.

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#Зея #криминал #праздники #происшествия

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