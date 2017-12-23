Инцидентом на Благовещенской ТЭЦ занялась прокуратура

Прокуратура Благовещенска организовала проверку по факту инцидента на Благовещенской ТЭЦ. Ведомство намерено выяснить причины обильного выброса в атмосферу угольной пыли и пара на станции, говорится на сайте прокуратуры Амурской области.

В какие сроки пройдет проверка, не уточняется. Как сообщало Амур.инфо, 22 декабря жители Благовещенска обратили внимание на «облако» на территории Благовещенской ТЭЦ. Горожане решили, что произошел пожар, однако позже выяснилось, что причина – в выбросе пара с пылью. Инцидент не отразился на подаче тепла в дома благовещенцев.

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Александр Авдеев