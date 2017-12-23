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23 декабря 2017, 09:09 5

Инцидентом на Благовещенской ТЭЦ занялась прокуратура

Инцидентом на Благовещенской ТЭЦ занялась прокуратура

Прокуратура Благовещенска организовала проверку по факту инцидента на Благовещенской ТЭЦ. Ведомство намерено выяснить причины обильного выброса в атмосферу угольной пыли и пара на станции, говорится на сайте прокуратуры Амурской области.

В какие сроки пройдет проверка, не уточняется.

Как сообщало Амур.инфо, 22 декабря жители Благовещенска обратили внимание на «облако» на территории Благовещенской ТЭЦ. Горожане решили, что произошел пожар, однако позже выяснилось, что причина – в выбросе пара с пылью. Инцидент не отразился на подаче тепла в дома благовещенцев.

Просмотров всего: 4515

#закон #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • White Wolf

    White Wolf
    17 часов назад

    Аккурат в день энергетика!

  • Myxira

    Myxira
    17 часов назад

    Фейерверк энергетический

  • Vox28

    Vox28
    16 часов назад

    Смена Прибухнула!

  • alex 3

    alex 3
    10 часов назад

    Прокуратура то тут причём, слава богу ни кто же не пострадал, ущерба не было. На такие случаи своих комиссий хватает, и ростехнадзора, разберутся в причинах и примут все меры, не впервые и не в последний раз. А прокуратура, занималась бы преступниками, и не мешала инженерам заниматься техникой.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    9 часов назад

    Прокуратура знает толк в водогрейных котлах?

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