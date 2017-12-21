Благовещенский хор «Детство» поедет на Всемирные хоровые игры в ЮАР

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Благовещенский хор «Детство» примет участие во Всемирных хоровых играх, в которых состязаются сильнейшие коллективы со всех континентов. Они пройдут в июле 2018 года в Южно-Африканской Республике в городе Цване. «Детство» – один из пяти хоров, которые представляют Россию.

Чтобы участие амурских хористок в этом грандиозном событии стало возможным, администрация Благовещенска приняла решение о выделении средств из городского бюджета на организацию поездки. Всего на хоровую олимпиаду отправятся 40 участниц хора.

Ранее хор «Детство» стал чемпионом IX Всемирных хоровых игр, которые прошли в 2016 году в Сочи. В течение 11 дней 283 хоровых коллектива из 36 государств соревновались за право стать победителями этого престижного конкурса. Образцовый художественный коллектив Министерства образования и науки РФ академический хор «Детство» Центральной детской школы искусств города Благовещенска стал одним из лучших коллективов, завоевав четыре медали, три из которых – золотые, сообщает пресс-служба городской администрации.