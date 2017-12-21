По факту пожара в кафе «Кит-Чен» возбуждено уголовное дело
В Благовещенске по факту пожара в кафе «Кит-Чен» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений». Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказали в городской полиции. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Как сообщалось ранее, в ночь на 20 декабря в кафе китайской кухни «Кит-Чен» по улице Ленина случился пожар. Огонь уничтожил входную дверь, тамбур был поврежден по всей площади, закопчены обеденный, танцевальный и банкетный залы. Также оплавлены кондиционеры, телевизоры и люстры. Люди в пожаре не пострадали.
Предварительно известно, что к пожару могут быть причастны двое молодых людей. В ночь на 20 декабря они принесли на крыльцо кафе автомобильные покрышки и подожгли их. Это запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.
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