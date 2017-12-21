СМИ: США разрабатывают план удара по Северной Корее

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По данным издания, Белый дом в последние месяцы значительно усилил подготовку к военному решению ядерной проблемы Корейского полуострова на фоне опасений, что дипломатия не приносит желаемого результата. Отмечается, что одним из вариантов силового сценария является уничтожение стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет очередное ракетное испытание. Также приоритетной целью могут стать склады с оружием.

«Пентагон пытается найти варианты, которые позволили бы ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание и показать, что мы не шутим», – сказал один из бывших сотрудников американских органов безопасности.

Новый виток напряженности вокруг Северной Кореи начался утром 29 ноября, когда Пхеньян осуществил первый за 75 дней ракетный запуск. По данным новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4 475 километров и преодолела дистанцию в 950 километров.

По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тысяч километров, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория США.