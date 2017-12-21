Борода была плохо приделана: известные амурчане о своей вере в Деда Мороза

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Известные амурчане рассказали, как долго они верили в существование Дедушки Мороза и поделились своими новогодними желаниями. Вспомнили они и том, кем их наряжали на новогодние утренники и что дарили. Счастливыми эти воспоминания оказались не у всех.

Валентина Калита, мэр Благовещенска: «Для меня это непростой вопрос. У нас так, как сейчас, Деды Морозы домой не приходили. Подарков под елочкой не было, было не принято. Подарки только сладкие – родителям на работе профсоюзы формировали. С заветным мандарином, а если повезёт, то и апельсин, одно яблоко... Поэтому Новый год ассоциируется с запахом сосны, занесённой с мороза, запахом мандаринов. Мой самый запоминающийся новогодний костюм – костюм цыганки с чёрной косой. Это был 8-й класс, мы сценку ставили».

Надежда Багрова, директор Общественно-культурного центра: «Знаете, мне кажется, я до последнего верила, что Дед Мороз есть. Это сейчас дети очень избалованы, очень много подарков, игрушек, а раньше ждали праздника как чего-то сверхъестественного. Наверное, лет с 12 я уже знала, что его нет. Сейчас, конечно, детишки верят, но уже как-то с хитрецой. Ребенок у меня, дочка 11 лет, говорит: "Мама, я написала Деду Морозу и положила письмо туда-то". Я говорю, что, да, дедушка прочитает его. Дети хитрят в этих вопросах, потому что есть Интернет. Лет в 9-10 они, наверное, уже знают, что Дед Мороз – это все-таки родители».

Станислав Мелюков, глава Белогорска: «Я до сих пор верю, что он существует (смеется). Я вот в его роли часто выступаю. В один Новый год получили мы письмо с таким содержанием: "Дорогой Дед Мороз, помоги мне, пожалуйста, вернуть мое водительское удостоверение. Начали разбираться. В итоге вместе с начальником полиции мы вызвали этого водителя, а ему лет 40. Он такой весь обалдевший. Вручили мы ему удостоверение водительское восстановленное. Так что Дед Мороз существует. А в этом году, открою секрет, будем вручать паспорт женщине, которая года три не могла его восстановить. Позову начальника полиции, и 30 числа вручим ей. Она писем не писала. Ее Дед Мороз сам нашел. Подарки, что сам делал, помню, а что мне в детстве дарили, не помню. На детский утренник меня один раз нарядили бандитом, пиратом, вернее. Мне лет 7, наверное, было».

Валерий Вощевоз, председатель региональных отделений «Боевого братства» и «Союза ветеранов Афганистана»: «Не помню, честно говоря. Напишите: контуженый, ничего не помнит (смеется). Наверное, верил, как все дети. На елку новогоднюю меня вряд ли наряжали, семья у нас бедная была. Маску если только могли позволить себе купить. На праздники, честно говоря, на елки особо не ходил. Как родителям отправлять ребенка, там ведь подарки дают, а за них надо платить. В наборе там яблоки давали, мандарин какой-нибудь. Тогда это было еще в диковинку. Это сейчас их море, а тогда Новый год у всех ассоциировался с мандаринами, потому что они только тогда появлялись и можно было их увидеть и съесть. Дома подарков особенно тоже не помню. Да и запросы были не такие, как сейчас: айфоны-плафоны… Нам конфету подарили и – спасибо большое».

Владимир Грызлов, начальник ДВВКУ: «Ой (смеется), такой вопрос интересный! До школы, во всяком случае, я верил в Деда Мороза. А более осознанный возраст – второй, третий класс – там уже все было понятно, что все эти Деды Морозы и Снегурочки были обыкновенные люди. Я воспринял это как должное. Насчет костюмов новогодних… Я-то рос без матери, поэтому костюмчика не было, просто ходили в чем были. Да и время какое было – фактически послевоенное, поэтому все выглядели практически одинаково. На некоторых были костюмчики, зайчиков, наверное. Это самый популярный костюм был, так мне вспоминается. Несколько желаний заветных у меня. Одно из них – хочется еще раз дедушкой стать. Пока я дедушка только один раз. Но в 2018 году, видимо, внучка появится – порадовали уже меня. Жена написала письмо Дедушке Морозу и отдала письмо мужу (смеется). Прочитал и узнал, что очень хочет увлажнитель воздуха. Придется покупать».

Николай Неведомский, председатель избирательной комиссии Амурской области: «Не знаю, мне кажется, я до сих пор верю в него (смеется). Я помню, что я очень любил ежика – пластмассовый такой натуральный ежик почти в натуральную величину, и я вот хотел еще ежика. И под Новый год у меня очутилось два ежика. Я очень искренне верю, что мое пожелание сбылось. Костюмы на утренники не помню, не зацепилось как-то в памяти. Самое заветное мое желание в новом году – мир во всей стране. А для себя… Будет страна жить в мире, и мы будем нормально жить».

Олег Турков, директор компании «Амурский бройлер», депутат Законодательного собрания Амурской области: «Это, наверное, было уже в школе. А вот какой только класс… Начальные классы, я думаю, второй-третий класс. Я и по своим детям помню, как раз был такой же где-то возраст, когда все правильно сделать, хитро, с выдумкой, и обыграть, то до класса третьего, я думаю, дети еще верят. Костюм на утренник – тогда это все было из серии наших отечественных мультфильмов: Кот в сапогах, Волк. Я как раз волк и был. Пожелать хочу не только себе, но своим родным и близким, чтобы здоровье было крепкое, чтобы стабильность была во всем – в личных отношениях, в семейной жизни, в работе, что немаловажно. И чтобы все мечты сбывались».

Борис Белобородов, руководитель областного отделения «Опоры России»: «Ха-ха! Я до сих пор подозреваю, что он есть! Жизнь она вообще удивительна и непредсказуема (смеется). Если серьезно, лет, наверное, в пять стало понятно, что подарки кладут родители. В какой-то степени меня это разочаровало. Костюм новогодний, помню: зайчик, шорты с хвостиком, шапочка с ушками. Мама шила, покупных костюмов тогда не было, это же были 60-е годы. Насчет заветного желания, даже не думал еще».

Сергей Труш, депутат Законодательного собрания Амурской области: «Ох, елки-моталки! Как его нет?! (смеется). Понял, наверное, лет в 9-10. Я видел на утренниках, что борода у них всегда была плохо приделана. Поэтому я понимал, что это искусственный персонаж. Но в зайчика мифического верить приходилось. Кто-то же мне подарки передавал? Я в училище как-то играл Деда Мороза, а в конце мне было жарко, и я снял бороду, а в этот момент мальчик лет 8 зашел. Представляете, как я поломал ему мир? Я ему сказал, что дедушка один, но у него очень много учеников, которым он отправляет телеграмму. У него прямо взгляд поменялся. По поводу костюмов: у меня он был только один раз в жизни – лет в пять-шесть костюм мишки. Родителям было не до этого – они на заводе работали. Я жутко завидовал тем, кто приходил в костюме на утренники, мне так хотелось! Помню, на заводе отмечали Новый год, и работники все пришли в костюмах. Я увидел маму в костюме мушкетера: шляпа, накидка, приклеенные игрушки побитые – все это блестит красиво. Я подумал, ну мама же может сделать костюм, а почему мне нет? Заветное желание – чтобы все наладилось, тяжелый год у нас».