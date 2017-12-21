В Свободном осудили мужчину, из-за которого серьезно пострадали пассажиры вахтового автобуса

Свободненский городской суд вынес приговор водителю большегруза, который нарушил Правила дорожного движения и врезался в вахтовый автобус. В результате пассажиры автобуса получили серьезные травмы.

Авария случилась 6 сентября 2017 года утром. Судом установлено, что подсудимый, имеющий водительское удостоверение категорий В, С, Е и являющийся профессиональным водителем, сел за руль технически исправного автомобиля марки МАН TGA 18390 4x2 BLS. Он управлял автомобилем в светлое время суток в условиях неограниченной видимости.

Двигаясь по федеральной трассе, он нарушил ПДД и проигнорировал требования дорожного знака «Уступите дорогу». Мужчина выехал со второстепенной дороги на главную, не пропустив автобус «Нефаз 4208-24», который двигался по автодороге «Амур» со стороны Шимановска и в сложившейся дорожной ситуации не имел технической возможности избежать столкновения.

В результате пассажиры автомобиля марки «Нефаз 4208-24» получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Подсудимый виновным в совершении данного преступления признал себя полностью. Его вина была также подтверждена совокупностью собранных доказательств.

При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенного преступления и данные о личности подсудимого. Он приговорен к 6 месяцам ограничения свободы.

Кроме того, на осужденного возложены некоторые ограничения: не выезжать за пределы своего города и не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Также осужденному необходимо являться в специализированный надзорный госорган регулярно один раз в месяц для регистрации, сообщается на сайте Свободненского суда.