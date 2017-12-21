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сегодня, 14:46 0

В Благовещенске на проезжей части тушили пожар в мусоровозе (видео)

В Благовещенске на проезжей части тушили пожар в мусоровозе (видео)

21 декабря в Благовещенске тушили пожар, возникший в мусоровозе. Это происходило на проезжей части по улице Зейской, на участке между Партизанской и Первомайской. Видео с места происшествия очевидцы прислали ИА «Сканер».

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 12:34. Горел мусор в грузовом отсеке спецавтомобиля. В 12:38 пожарные прибыли на место, и в 12:47 горение было ликвидировано.

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#пожары #происшествия #транспорт

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