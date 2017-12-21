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Аренда места в Москве, где состоится выдвижение кандидата Путина, стоит 400 тысяч рублей

Аренда места в Москве, где состоится выдвижение кандидата Путина, стоит 400 тысяч рублей
Фото: rbc.ru

Группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты заплатит 400 тысяч рублей за субаренду павильона на ВДНХ в Москве, сообщает РБК. Деньги пойдут фонду под патронажем епископа Тихона. Заседание инициативной группы по выдвижению Путина состоится 26 декабря.

Арендуемую площадку занимает выставка «Россия – моя история». Ее открыл Фонд гуманитарных проектов (ФГП), экспертный совет которого возглавляет епископ Тихон. Управляющий директор ФГП Иван Есин рассказал, что инициативная группа заплатит деньги Фонду.

«Речь идет о закрытии огромного павильона на весь рабочий день, – говорится в письменном ответе Есина РБК. – Стоимость аренды составит 400 тысяч рублей. Если будет планироваться застройка – декорационное оформление площадки, монтаж необходимого технического оборудования, техническое сопровождение и так далее, – то стоимость, соответственно, будет больше».

Члены инициативной группы за аренду заплатят личные деньги – это ранее говорили изданию и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, президент РСПП Александр Шохин.

«Позиция такая, что денег и ресурсов нет, и финансирование ищет сама инициативная группа. Это позиционируется как общественная история», – говорил источник РБК, близкий к организаторам мероприятия. Турчак заявлял РБК, что «лично готов» внести свой вклад в оплату аренды, как и депутат от «Единой России» борец Александр Карелин.

По закону «О выборах президента» в состав инициативной группы по выдвижению кандидата на пост главы государства должны входить не менее 500 человек. Инициативная группа выдвигает кандидата только в том случае, если он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Путин объявил о намерении стать самовыдвиженцем на своей ежегодной пресс-конференции 14 декабря.

В среду, 20 декабря, стало известно, что Владимир Путин и еще 28 человек уведомили ЦИК о планах участвовать в выборах. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
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  • Сэр

    Сэр
    57 минут назад

    И чё?

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