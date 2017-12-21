Тепло и немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 22 декабря

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В Амурской области 22 декабря установится небольшая облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Юго-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 22…27 градусов мороза, местами – минус 32…37.

Днем термометры покажут 11…16 ниже нуля, местами по северу – минус 21…26.

В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 20…22, днем – минус 10…12, сообщает Амурский гидрометцентр.