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сегодня, 13:52 0

На Кремлевскую елку поедут 17 отличников из Приамурья

На Кремлевскую елку поедут 17 отличников из Приамурья
Фото: vse-elki.ru

В Москву на новогодние праздники поедут 17 амурских школьников. В состав делегации вошли дети из 12 муниципальных образований области – отличники и победители различных соревнований.

Общероссийская новогодняя елка для детей из федеральных округов России пройдет 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Участие в мероприятии примут 17 амурских школьников. В делегацию вошли отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад и соревнований. Возраст детей – от 8 до 13 лет. В столицу поедут школьники, воспитанники школы-интерната № 8, Амурского кадетского корпуса и Поярковского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей «Доверие».

В группу школьников вошли дети из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Тынды, ЗАТО Циолковский, Завитинского, Зейского, Ивановского, Магдагачинского, Октябрьского, Свободненского, Тамбовского районов. В Москву они отправятся в сопровождении представителя министерства образования и науки Амурской области, врача-педиатра и сотрудника полиции.

Кроме Кремлевской елки, дети побывают на экскурсиях в Измайловском кремле и Московском планетарии.

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#дети #Новый год

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