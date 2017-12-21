С амурской трассы украли барьеры, установленные в ноябре 2017 года

Фото: autozhodino.by

На 22-м километре автомобильной трассы Благовещенск – Бибиково в ночь на четверг, 21 декабря, неизвестные демонтировали более 80 метров балок барьерного ограждения и похитили более 45 светоотражательных элементов.

Подрядная организация, на содержании которой находится пострадавший участок дороги, подала заявление в полицию, виновных установит следствие. Областное министерство транспорта рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными: на участке дороги действуют временные знаки ограничения скоростного режима.

На восстановление дорожного ограждения «Амурупрадор» вынуждено отвлекать бюджетные средства вместо того, чтобы направить их на ремонт дорог.

Основная функция элементов обустройства дорог – повышение безопасности движения транспортных средств и пешеходов, отсутствие их приводит к снижению уровня безопасности на дорогах и создает аварийные ситуации, нередко с летальным исходом.

В погоне за легким обогащением злоумышленники превратили 100 метров дороги в опасную трассу, сообщает пресс-служба областного минтранса.