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сегодня, 13:16 4

С амурской трассы украли барьеры, установленные в ноябре 2017 года

С амурской трассы украли барьеры, установленные в ноябре 2017 года
Фото: autozhodino.by

На 22-м километре автомобильной трассы Благовещенск – Бибиково в ночь на четверг, 21 декабря, неизвестные демонтировали более 80 метров балок барьерного ограждения и похитили более 45 светоотражательных элементов.

Подрядная организация, на содержании которой находится пострадавший участок дороги, подала заявление в полицию, виновных установит следствие. Областное министерство транспорта рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными: на участке дороги действуют временные знаки ограничения скоростного режима.

На восстановление дорожного ограждения «Амурупрадор» вынуждено отвлекать бюджетные средства вместо того, чтобы направить их на ремонт дорог.

Основная функция элементов обустройства дорог – повышение безопасности движения транспортных средств и пешеходов, отсутствие их приводит к снижению уровня безопасности на дорогах и создает аварийные ситуации, нередко с летальным исходом.

В погоне за легким обогащением злоумышленники превратили 100 метров дороги в опасную трассу, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    В итоге выясниться что причастность в демонтаже, и хищение имущества будет привлечен экс-сотрудник «Амурупрадор».

    Не просто будет сбыть у краденое ограждение на металлолом, скорее всего его же установят вновь как новое на другой объект.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ЖОРДЖio

    В итоге выясниться что причастность в демонтаже, и хищение имущества будет привлечен экс-сотрудник «Амурупрадор». Не просто будет сбыть у краденое ограждение на металлолом, скорее всего его же установят вновь как новое на другой объект.



    причем, данное ему приказало его начальство, на словах, под угрозой увольнения ....

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    ЖОРДЖio

    Не просто будет сбыть у краденое ограждение на металлолом



    А чего там сложного? Прокатится по нему пару раз бульдозер и барьерка станет металлоломом. В 2003 году в Белогорском районе перила с мостов срезали и отвозили в пункт приёма. Когда менты туда явились, им вежливо сказали, что это частная территория. Давай, до свиданья...



  • Аксюта

    Аксюта
    24 минуты назад

    Видимо там наши на танках к биатлону готовятся...

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