Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:05 0

Железнодорожник из Белогорска, которому отрезало руку, отсудил у РЖД 700 тысяч рублей

Железнодорожник из Белогорска, которому отрезало руку, отсудил у РЖД 700 тысяч рублей
Фото: sputnik-georgia.ru

Белогорский городской суд рассмотрел иск железнодорожника из Белогорска к ОАО «РЖД».Составитель поездов в ноябре 2015 года во время рабочей смены получил тяжелую травму – частичную ампутацию руки. Суд встал на сторону амурчанина и взыскал с РЖД 700 тысяч рублей.

Как сообщало Амур.инфо, трагический случай произошел 4 ноября 2015 года. В тот день мужчина упал под проходящий поезд, в результате его левая рука оказалась под колесами, что и привело к травматической ампутации. По словам пострадавшего, упал он из-за того, что споткнулся о находившиеся в межпутье шпалы, которых не должно было быть по технике безопасности, сообщается на сайте Белогорского городского суда.

Мужчина настоял в суде, что теперь не может работать на прежней должности (пострадавший – левша) и причиненный ему моральный вред должно компенсировать ОАО «РЖД». Представитель этой компании в судебном заседании иск не признала, однако суд встал на сторону железнодорожника, взыскав с РЖД в его пользу компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, а также судебные расходы на представителя – 20 тысяч рублей.

Просмотров всего: 981

#Белогорск #закон #происшествия #суды #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

По факту пожара в кафе «Кит-Чен» возбуждено уголовное дело
Происшествия

В Свободном осудили мужчину, из-за которого серьезно пострадали пассажиры вахтового автобуса

сегодня, 15:08
Происшествия

В Благовещенске на проезжей части тушили пожар в мусоровозе (видео)
Происшествия 4

С амурской трассы украли барьеры, установленные в ноябре 2017 года