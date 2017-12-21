Железнодорожник из Белогорска, которому отрезало руку, отсудил у РЖД 700 тысяч рублей

Фото: sputnik-georgia.ru

Белогорский городской суд рассмотрел иск железнодорожника из Белогорска к ОАО «РЖД».Составитель поездов в ноябре 2015 года во время рабочей смены получил тяжелую травму – частичную ампутацию руки. Суд встал на сторону амурчанина и взыскал с РЖД 700 тысяч рублей.

Как сообщало Амур.инфо, трагический случай произошел 4 ноября 2015 года. В тот день мужчина упал под проходящий поезд, в результате его левая рука оказалась под колесами, что и привело к травматической ампутации. По словам пострадавшего, упал он из-за того, что споткнулся о находившиеся в межпутье шпалы, которых не должно было быть по технике безопасности, сообщается на сайте Белогорского городского суда.

Мужчина настоял в суде, что теперь не может работать на прежней должности (пострадавший – левша) и причиненный ему моральный вред должно компенсировать ОАО «РЖД». Представитель этой компании в судебном заседании иск не признала, однако суд встал на сторону железнодорожника, взыскав с РЖД в его пользу компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, а также судебные расходы на представителя – 20 тысяч рублей.