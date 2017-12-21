Летом в Амурскую область со всей страны потянутся танки

Фото: structure.mil.ru

Летом 2018 года в Амурской области впервые состоится танковый биатлон – это серьезное всеармейское событие. В область съедутся лучшие подразделения со всей страны. Боевые машины начнут прибывать в конце мая.

Право проводить мероприятие такого уровня регион заслужил за победу команды ДВОКУ летом 2017 года во Всеармейском соревновании «Суворовский натиск». Окончательное решение о принимающей стороне было принято на Военном Совете Сухопутных Войск, который прошел в Москве. Об этом рассказал начальник военного училища Владимир Грызлов, сейчас он находится в столице.

Танковый биатлон на базе ДВОКУ – это большое событие не только для области, но для Дальнего Востока в целом. В Приамурье ждут высоких гостей, представителей всех военных округов страны. Военный транспорт – танки и боевые машины пехоты – в область начнут прибывать по железной дороге в конце мая.

«Для транспорта готовим место для стоянки, парковую зону на 32-м километре Новотроицкого шоссе… Строим трассу, будем накрывать мишенную обстановку, создавать инфраструктуру для размещения, проживания и для проведения. Мы уже замкнули кольцо самой трасы, подготовили ее на нашем полигоне, оборудовать ее будем уже по теплу. Будут привлекаться организации, которые сертифицируют все эти объекты после строительства, а потом объекты будут сданы нам в эксплуатацию», – поделился Владимир Грызлов.

Состязание продлится весь июнь. Победитель получит право представлять страну на международных армейских соревнованиях на китайском полигоне «Корла». Готовиться победители будут в течение июля также на базе дальневосточного военного училища.

Кстати, участники команды ДВОКУ, которые одержали победу в «Суворовском натиске» в 2017 году получили в качестве награды по 100 тысяч рублей каждый.

Лучшими курсанты училища стали и на международных соревнованиях «Морской десант–2017». По словам Владимира Грызлова, сейчас он ждет приказ министра обороны о награждении ребят. Им тоже должны вручить по 100 тысяч рублей.

И, как поделился Владимир Грызлов, одно из его новогодних желаний, чтобы команда училища вновь одержала победу на предстоящих военных состязаниях, которые пройдут летом.