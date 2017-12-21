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Летом в Амурскую область со всей страны потянутся танки

Летом в Амурскую область со всей страны потянутся танки
Фото: structure.mil.ru

Летом 2018 года в Амурской области впервые состоится танковый биатлон – это серьезное всеармейское событие. В область съедутся лучшие подразделения со всей страны. Боевые машины начнут прибывать в конце мая.

Право проводить мероприятие такого уровня регион заслужил за победу команды ДВОКУ летом 2017 года во Всеармейском соревновании «Суворовский натиск». Окончательное решение о принимающей стороне было принято на Военном Совете Сухопутных Войск, который прошел в Москве. Об этом рассказал начальник военного училища Владимир Грызлов, сейчас он находится в столице.

Танковый биатлон на базе ДВОКУ – это большое событие не только для области, но для Дальнего Востока в целом. В Приамурье ждут высоких гостей, представителей всех военных округов страны. Военный транспорт – танки и боевые машины пехоты – в область начнут прибывать по железной дороге в конце мая.

«Для транспорта готовим место для стоянки, парковую зону на 32-м километре Новотроицкого шоссе… Строим трассу, будем накрывать мишенную обстановку, создавать инфраструктуру для размещения, проживания и для проведения. Мы уже замкнули кольцо самой трасы, подготовили ее на нашем полигоне, оборудовать ее будем уже по теплу. Будут привлекаться организации, которые сертифицируют все эти объекты после строительства, а потом объекты будут сданы нам в эксплуатацию», – поделился Владимир Грызлов.

Состязание продлится весь июнь. Победитель получит право представлять страну на международных армейских соревнованиях на китайском полигоне «Корла». Готовиться победители будут в течение июля также на базе дальневосточного военного училища.

Кстати, участники команды ДВОКУ, которые одержали победу в «Суворовском натиске» в 2017 году получили в качестве награды по 100 тысяч рублей каждый.

Лучшими курсанты училища стали и на международных соревнованиях «Морской десант–2017». По словам Владимира Грызлова, сейчас он ждет приказ министра обороны о награждении ребят. Им тоже должны вручить по 100 тысяч рублей.

И, как поделился Владимир Грызлов, одно из его новогодних желаний, чтобы команда училища вновь одержала победу на предстоящих военных состязаниях, которые пройдут летом.

Просмотров всего: 2095

#военные

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    Амурская область постепенно возвращает свое славное военное прошлое! Молодцы ДВОКовцы!

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Хорошее событие для Амурской области, приедут генералы сухопутных войск, возможно генерал Армии! Пусть посмотрят, на когда то лучшее Благовещенское высшее танковое командное Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова (БВТККУ).

    Как развалили, и в каком состоянии оно сейчас, и плац заросший ивой в рост человека, на котором я когда торжественно присягал на верность своему Отечеству.

    До глубины обидно что сделали, как допустили, как развалили...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ЖОРДЖio

    Хорошее событие для Амурской области, приедут генералы сухопутных войск, возможно генерал Армии! Пусть посмотрят, на когда то лучшее Благовещенское высшее танковое командное Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова (БВТККУ). Как развалили, и в каком состоянии оно сейчас, и плац заросший ивой в рост человека, на котором я когда торжественно присягал на верность своему Отечеству. До глубины обидно что сделали, как допустили, как развалили...



    Братан!!!



  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    молодцы

  • kwazar.777782

    kwazar.777782
    1 час назад

    Интересная новость

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    45 минут назад

    Деньги поменяли на ордена и медали, не по военному.

  • full

    full
    26 минут назад

    А с Донбасса потянутся?

  • Shift

    Shift
    11 минут назад

    full

    А с Донбасса потянутся?



    https://www.youtube.com/watch?v=XMtKi9PJZr4

  • full

    full
    6 минут назад

    Shift

    full

    А с Донбасса потянутся?



    https://www.youtube.com/watch?v=XMtKi9PJZr4



    До некоторой степени и в некоторых случаях. То есть не поедут, да?

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