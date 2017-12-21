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сегодня, 12:15 0

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Благовещенск – Тамбовка

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Благовещенск – Тамбовка

При столкновении двух автомобилей на трассе Благовещенск – Тамбовка, по предварительной информации, травмы получили четыре человека. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в управлении ГИБДД по Амурской области. Людей доставили в больницу. Подробных сведений о пострадавших пока нет.

Как сообщало информагентство, 21 декабря около 08:00 на трассе Благовещенск – Тамбовка в результате столкновения разбились два легковых автомобиля. По сведениям очевидцев, одна из машин выехала на встречную полосу, допустив лобовое столкновение с другой.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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