СМИ узнали о строительстве возле Восточного резиденции за миллиард рублей

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По информации издания, заказчиком работ выступает Центр эксплуатации наземных объектов космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»). «Рабочая резиденция на берегу реки Большая Пёра строится для проживания официальных делегаций, которые будут посещать космодром Восточный, в том числе в рамках проведения коммерческих пусков», – сообщил изданию сотрудник ЦЭНКИ Дмитрий Белкин.

На территории площадью 5 гектаров строятся каменный дом, большая и малая бани, два двухэтажных коттеджа и гостиница для обслуживающего персонала. Утверждается, что общая сумма затрат на объекте приближается к одному миллиарду рублей.

«Большая часть зданий по документам некапитальные, но отделываются и обставляются будто на века. Сантехника немецкая, мебель австрийская, плитка в санузле итальянская (по 15 000 рублей за квадратный метр) – здесь есть все для того, чтобы "дачники" чувствовали себя как дома», – пишет издание.

Перечисляется то, что закупается для будущей резиденции: подвесные унитазы по 23 000 рублей, биде по 18 000 рублей, косметическая полка с зеркалом за 65 000 рублей, пуфик за 48 000 рублей, журнальный столик стоимостью 135 000 рублей, торшер за 194 000 рублей (напольный светильник обладает колебательным эффектом и включается прикосновением руки), кресло с подставкой для ног за 377 000 рублей.

Также Sobesednik.ru известно о закупке элитного двухспального матраса за 463 000 рублей. «Фирма-производитель утверждает, что его пружины не скрипят и не деформируются, дают "наибольшее расслабление, вследствие чего высвобождается давление на нервные волокна в наиболее проблемных зонах лордоза и поясницы". На таком матрасе удобно спать на боку (применяется специально разработанная система мягких пружин, куда проваливается плечо) и аллергикам: при изготовлении используются только натуральные материалы – хлопок, лен и шерсть молодых овец, вычесанных вручную», – пишет издание.

Тема стройки на 5 гектарах вблизи Восточного уже поднималась: жители ЗАТО Циолковский жаловались в ОНФ, что под нее незаконно вырубаются деревья. Тогда сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова рассказывала, что разобраться в ситуации не удалось.

Жаккелина Орлова сообщила изданию, что прокуратура нарушений в действиях ЦЭНКИ не выявила. «Но мы считаем, что ФГУП не получило всех необходимых разрешительных документов. Больше всего вопросов у нас к муниципальным органам власти, потому что земля, на которой строится резиденция, является территорией ЗАТО», – рассказала Орлова.