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сегодня, 11:54 34

СМИ узнали о строительстве возле Восточного резиденции за миллиард рублей

СМИ узнали о строительстве возле Восточного резиденции за миллиард рублей
Фото: russian.space

Возле космодрома Восточный идет строительство комплекса рабочей резиденции. Она возводится в хвойном лесу на берегу реки Большая Пёра, выяснил Sobesednik.ru. Общая сумма затрат приближается к одному миллиарду рублей.

По информации издания, заказчиком работ выступает Центр эксплуатации наземных объектов космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»). «Рабочая резиденция на берегу реки Большая Пёра строится для проживания официальных делегаций, которые будут посещать космодром Восточный, в том числе в рамках проведения коммерческих пусков», – сообщил изданию сотрудник ЦЭНКИ Дмитрий Белкин.

На территории площадью 5 гектаров строятся каменный дом, большая и малая бани, два двухэтажных коттеджа и гостиница для обслуживающего персонала. Утверждается, что общая сумма затрат на объекте приближается к одному миллиарду рублей.

«Большая часть зданий по документам некапитальные, но отделываются и обставляются будто на века. Сантехника немецкая, мебель австрийская, плитка в санузле итальянская (по 15 000 рублей за квадратный метр) – здесь есть все для того, чтобы "дачники" чувствовали себя как дома», – пишет издание.

Перечисляется то, что закупается для будущей резиденции: подвесные унитазы по 23 000 рублей, биде по 18 000 рублей, косметическая полка с зеркалом за 65 000 рублей, пуфик за 48 000 рублей, журнальный столик стоимостью 135 000 рублей, торшер за 194 000 рублей (напольный светильник обладает колебательным эффектом и включается прикосновением руки), кресло с подставкой для ног за 377 000 рублей.

Также Sobesednik.ru известно о закупке элитного двухспального матраса за 463 000 рублей. «Фирма-производитель утверждает, что его пружины не скрипят и не деформируются, дают "наибольшее расслабление, вследствие чего высвобождается давление на нервные волокна в наиболее проблемных зонах лордоза и поясницы". На таком матрасе удобно спать на боку (применяется специально разработанная система мягких пружин, куда проваливается плечо) и аллергикам: при изготовлении используются только натуральные материалы – хлопок, лен и шерсть молодых овец, вычесанных вручную», – пишет издание.

Тема стройки на 5 гектарах вблизи Восточного уже поднималась: жители ЗАТО Циолковский жаловались в ОНФ, что под нее незаконно вырубаются деревья. Тогда сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова рассказывала, что разобраться в ситуации не удалось.

Жаккелина Орлова сообщила изданию, что прокуратура нарушений в действиях ЦЭНКИ не выявила. «Но мы считаем, что ФГУП не получило всех необходимых разрешительных документов. Больше всего вопросов у нас к муниципальным органам власти, потому что земля, на которой строится резиденция, является территорией ЗАТО», – рассказала Орлова.

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#космодром #строительство

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Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 часа назад

    Конечно, без бани и итальянских унитазов ракеты летать не смогут. Вот в чём на самом деле причина последнего неудачного пуска. Совсем оборзели.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    а у рабочих зарплаты нет

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    stepan28rus

    Конечно, без бани и итальянских унитазов ракеты летать не смогут. Вот в чём на самом деле причина последнего неудачного пуска. Совсем оборзели.



    А вот не надо ерничать - все будущие запуски космических кораблей будут производится из этих самых унитазов. Т.с. международная кооперация - ракеты российские, унитазы итальянские.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Ну чо? Сказки про виноградник в Италии и домик для уточки - не такие уж и сказки.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий правительству проводить госзакупки в тайне от контроля общественности — на закрытых торговых площадках. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

    Документ вносит изменения в федеральный закон «Об акционерных обществах». Согласно этим правкам, исполнительная власть будет сама определить случаи, когда общество не сможет получать информацию о крупных сделках. Автором законодательной инициативы выступило само правительство.

    Ранее антикоррупционное подразделение Общероссийского народного фронта исследовало систему государственных закупок и представило «Индекс расточительности»: рейтинг 25 самых дорогих автомобилей, заказанных на бюджетные деньги. Их общая стоимость составила 132 миллиона рублей. Лидером стал автомобиль для «ВТБ Страхование» («дочка» госбанка ВТБ): компания заказала себе Mercedes-Benz S-Class S 560 4Matic стоимостью почти 11,3 миллиона рублей с декоративными элементами из коричневого полированного корня ореха, панорамной раздвижной крышей и сиденьями с функцией массажа.

    https://lenta.ru/news/2017/12/20/topsecret/

    Все разрешено...

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    По мне так наши правители совсем отбились от реальности... на фоне диградирующей экономики, они не то, что урезают траты на себя... а увеличивают, причем не особо стесняясь..

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А зачем урезать? Народ стойко переносит тяготы под соусом "кризиса" и готов ишачитьза вдвое-втрое меньшую пайку. Только дурак альтруист не воспользуется случаем. Наши правители не очень похожы на бессребренников и аль-туристов.

  • KenshiN

    KenshiN
    3 часа назад

    Что это за новость такая!? А дальше можно сказать словами:

    "Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Поро...извините, Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это Саакашвили. Только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? [громкие аплодисменты в зале].

    Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственного переворота? Я уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит." Владимир Путин

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    KenshiN


    Я уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит." Владимир Путин


    А я уверен, что мудрейший из светлейших, да продлит алах его президентство, не знает чего ХОЧЕТ народ. Ну да ладно, хорошо что он хоть знает чего мы не хочем

  • sOva

    sOva
    2 часа назад

    Когда ж вы нажретесь уже

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    2 часа назад

    Фоторгафий сего дворца нету - несчитово.

    Мож там на крыше особняка по периметру уши для строповки приделаны,

    чтоб в случае чего быстро прикрепить тросами к ракете и свалить, с этой бренной земли и злого человечества, на другую планету.

    PS^ фото с Жакелиной-шыдеврально. Стоит вдупляет в чертежи - чё там к чему с таким умным видом типа шарит.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Зато новые рабочие места жителям АО перепадут- сторож, две уборщицы, охранник и ещё “кое-кто»!

  • Nexus

    Nexus
    2 часа назад

    нуу так не интересно. вот смотреть на пуск в окопе - это тема, а сидеть на немецком унитазе в бане как-то фу фу фу

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    alex 3

    Зато новые рабочие места жителям АО перепадут- сторож, две уборщицы, охранник и ещё “кое-кто»!



    и че, даже амурских космонавтов не примут на работу? вот, паразиты...

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад



    ~~подвесные унитазы по 23 000 рублей, биде по 18 000 рублей,



    и что здесь такого удивительного, нормальные реальные цены.

  • KenshiN

    KenshiN
    2 часа назад

    oenesterov



    ~~подвесные унитазы по 23 000 рублей, биде по 18 000 рублей,



    и что здесь такого удивительного, нормальные реальные цены.



    Даже самый дорогой на первой странице стоит 16. https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7&newwindow=1&dcr=0&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwiYiemhp5rYAhXDYJoKHZidC1wQsxgIrQE&biw=1920&bih=968

    А мысль о том, что пристроить свою чиновничью жопу в унитаз не дешевле чем за 20ку западло говорит об психологических отклонениях.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    oenesterov

    alex 3

    Зато новые рабочие места жителям АО перепадут- сторож, две уборщицы, охранник и ещё “кое-кто»!



    и че, даже амурских космонавтов не примут на работу? вот, паразиты...



    унитазы мыть?...

  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    Значит деньги в государстве есть.

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    1 час назад

    Вот видите - все равно ранохон всплыла

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Вы хотите, чтобы высшее руководство страны в гостиницах Углегорска жило? Всё правильно делают. Деньги есть.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~каменный дом



    Чо? Правда каменный будет?

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Живу в Германии и с интересом читаю про закупочные цены . Сказка это все . Предполагаю , что вообще это все китайское . В торговле с Китаем очень хорошо отмываются деньги . Поэтому то по Российским дорогам и ездили грузовики с кабинами из стекловолокна .

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Когда они уже лопнут эти москвичи пузатые.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Интересно, а в банкетном зале будет лакированный столик с шестом для стриптизёрши?

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Предлагаю с обл администрации комнату янтарную золотую туда перетащить.Для полноты картины обеспеченности Амурской области.

  • kwazar.777782

    kwazar.777782
    1 час назад

    Таких апартаментов для высших лиц стран навалом по всей стране, куда выезжают данные высшие лица. Чего тут удивительного? А ценники - ну вполне адекватные (с учетом того, что сам сейчас делаю ремонт) - я для себя некоторые озвученные элементы покупал дороже...

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    так ради всего этого и была затеяна стройка)))

  • домовенок

    домовенок
    58 минут назад

    Альберт Клубника

    так ради всего этого и была затеяна стройка)))





    В точку!

  • хаййп

    хаййп
    31 минута назад



    кресло с подставкой для ног за 377 000 рублей.



    Хорошее наверное кресло. У меня машина дешевле

  • Лентяйка

    Лентяйка
    18 минут назад

    Это компенсация за радиацию от близости с космодромом

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    17 минут назад

    Бедная моя богатая страна. С таким управлением развалят страну и отдадут врагу на куски.

  • Гыга

    Гыга
    15 минут назад

    Лентяйка

    Это компенсация за радиацию от близости с космодромом



    О, мля! Ащо и радыация. Гептилу вам мало с рутением? Чем еще вас травят?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    14 минут назад

    Доппельгангер

    Бедная моя богатая страна. С таким управлением развалят страну и отдадут врагу на куски.



    какому врагу?

    в марте же опять все проголосуют за тоже самое

  • Аксюта

    Аксюта
    9 минут назад

    Да,...особенно мне такой матрасик хочется, он такой "дешевый". Я вот в 2013 г дачный участок в Садовом, за 350т. купила, 10 соток, а тут такой "дешевый" двуспальный матрасик.. Живут же люди... Или нелюди...

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