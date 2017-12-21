Благовещенский предприниматель: работать хорошо или не работать вообще

Аккуратная бухгалтерия и регулярный аудит составляют половину успеха любого предприятия. Хороший бухгалтер – на вес золота, но содержать отличного специалиста в штате могут позволить себе только крупные предприятия. Поэтому многие обращаются в бухгалтерские и аудиторские фирмы для обслуживания.

Ирина Мазурец открыла собственную компанию в 2013 году. Юрист, бухгалтер и аудитор по образованию, Ирина Сергеевна имела опыт работы в крупной фирме, а после рождения детей из декретного отпуска вышла уже руководителем собственного индивидуального предприятия по бухгалтерии и аудиту. «Видимо, это у меня семейное – моя мама когда-то руководила аудиторской фирмой, – рассказала Ирина. – Когда начинали, нам было очень страшно, потому что арендная плата была 30 000 рублей в месяц, а клиент был у нас всего один. На самом деле страшно. Но я верю в силу человеческой воли, потому что, если ты чувствуешь, что это твое, и ты делаешь свою работу тщательно и ответственно, всё получится».

На этапе становления начинающей фирме помогли социальные меры поддержки для предпринимателей, компания получила деньги на развитие от администрации города. «Мы получили единовременный грант на 300 тысяч, на эти деньги купили оборудование: мощный сервер и оргтехнику», – вспоминает Ирина Мазурец.

Ежегодно для начинающих предпринимателей предусмотрены меры поддержки в нескольких формах:

– единовременные гранты в форме субсидий;

– гранты в форме субсидий на приобретение оборудования в лизинг;

– возмещение процентной ставки при заключении кредитного договора на приобретение оборудования.

Сегодня у компании «Главбух» и аудиторской фирмы «Капитал аудит» более 50 фирм на обслуживании. «За подобными аудиторскими и бухгалтерскими фирмами будущее, потому что для малых и средних предприятий содержать собственный штат бухгалтеров, юристов и аудиторов достаточно накладно. Это и организация рабочего места, и зарплата, и это, я никого не хочу обидеть, но – ошибки и оплошности неопытных специалистов, – рассказала предприниматель. – Наша фирма берет предприятие на обслуживание и предлагает именно те услуги и в том объёме, которые необходимы. Кто-то обслуживается “под ключ”, а кому-то достаточно простой бухгалтерии».

В ноябре группа компаний «Главбух» и «Капитал аудит» отметили четырёхлетие самостоятельной деятельности. «На данный момент на нашем рынке много конкурентов, поэтому, я думаю, дальше успех будет следовать за качеством. Работать хорошо или вообще не работать – наш девиз», – поделилась Ирина Сергеевна.

«Мне моя работа приносит материальное и моральное удовлетворение, и, конечно, в работе помогают люди – это наш фундамент. Ирина Рачкова, например, со мной работает уже не один год, и я просто ею горжусь и считаю, что подчиненные должны меня опережать – я только приветствую их профессиональный рост», – добавила предприниматель.

Сейчас, когда в компании есть надежные сотрудники, Ирина Мазурец занялась ещё и общественной работой – она является депутатом Усть-Ивановского сельского совета народных депутатов 6 созыва Благовещенского района.

Партнерский материал