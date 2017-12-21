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21декабря
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сегодня, 11:20 6

В Благовещенске молодой человек разбился насмерть, упав с 14-го этажа

В Благовещенске молодой человек разбился насмерть, упав с 14-го этажа
Фото: www.kurer-sreda.ru

21 декабря около 4 часов утра в Благовещенске разбился 19-летний молодой человек. Он упал с 14-го этажа. Случилось это в районе Горького – Островского. На месте работали сотрудники полиции и следственного комитета.

Как стало известно Амур.инфо, в дежурную часть позвонил горожанин, который сообщил стражам порядка, что он со своего балкона увидел молодого человека, который собирался прыгнуть с крыши.

На место отправился экипаж полицейских. Но, со слов очевидца, как только парень увидел правоохранителей, сразу прыгнул вниз. «Он ударился об асфальт, потом отлетел на припаркованную машину. Умер на месте. Скорая ничем помочь уже не могла. У него открытые переломы обеих ног были», – рассказал свидетель случившегося.

В городской полиции сообщили, что на место действительно выезжали стражи порядка, и подтвердили факт гибели молодого человека. Все материалы полицейские передали в следственный комитет.

Просмотров всего: 5588

#происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    4 часа назад

    Соболезную родним и близким. Горе такое, еще и перед НГ!

  • Дмитрий Белый

    Дмитрий Белый
    4 часа назад

    согласен горе... кто ж теперь за машину платить будет?...

  • chilly

    chilly
    3 часа назад

    пацан совсем... в этом возрасте ценность жизни еще не все чувствуют. Соболезнования родителям и сил это пережить.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    3 часа назад

    Так это уже не первый случай суицида в этом доме. Бедолага. Возможно, в трудную минуту рядом никого для моральной поддержки не оказалось. Очень жаль, что такие молодые гибнут. Как до них донести, что любая проблема решается?

  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 часа назад

    Он думал что птица.

  • Аксюта

    Аксюта
    36 минут назад

    Люди, будьте человеками, а не скотами. Не надо ерничать, когда случаются трагедии. Или вы думаете, что если у вас сейчас всё хорошо, то над болью других можно и иронизировать.

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