В Благовещенске молодой человек разбился насмерть, упав с 14-го этажа

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21 декабря около 4 часов утра в Благовещенске разбился 19-летний молодой человек. Он упал с 14-го этажа. Случилось это в районе Горького – Островского. На месте работали сотрудники полиции и следственного комитета.

Как стало известно Амур.инфо, в дежурную часть позвонил горожанин, который сообщил стражам порядка, что он со своего балкона увидел молодого человека, который собирался прыгнуть с крыши.

На место отправился экипаж полицейских. Но, со слов очевидца, как только парень увидел правоохранителей, сразу прыгнул вниз. «Он ударился об асфальт, потом отлетел на припаркованную машину. Умер на месте. Скорая ничем помочь уже не могла. У него открытые переломы обеих ног были», – рассказал свидетель случившегося.

В городской полиции сообщили, что на место действительно выезжали стражи порядка, и подтвердили факт гибели молодого человека. Все материалы полицейские передали в следственный комитет.