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21декабря
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сегодня, 10:37 9

Найдена женщина-водитель, наехавшая в Благовещенске на 10-летнюю девочку

Найдена женщина-водитель, наехавшая в Благовещенске на 10-летнюю девочку
Фото: Dreamstime

В Благовещенске сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, наехавшего на 10-летнюю девочку. Совершив правонарушение и сломав ребенку ногу, женщина-водитель скрылась.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось ранним утром 11 декабря на перекрестке улиц Раздольной и Островского. Девочка самостоятельно переходила дорогу в установленном месте. Машина проехала ей по ноге, что привело к перелому стопы. Водитель с места происшествия скрылся, а ребенок не запомнил марку автомобиля.

Женщина-водитель, совершившая наезд, довезла пострадавшую до дома, который указала девочка, после чего уехала в неизвестном направлении. О произошедшем ДТП женщина в полицию не сообщила.

В соответствии с Правилами дорожного движения, водитель, причастный к ДТП, в экстренных случаях может сам доставить пострадавших в ближайшую медицинскую организацию. Но затем он должен возвратиться к месту происшествия и сообщить о происшествии в полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции распространили информацию о ДТП в СМИ для установления очевидцев и свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью обратившихся в Госавтоинспекцию неравнодушных граждан удалось установить личность и местонахождение водителя – это 25-летняя жительница областного центра.

Собранные по данному факту материалы направлены в мировой суд. Если вина гражданки будет установлена, ей может грозить наказание в виде лишения права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Просмотров всего: 721

#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    24 минуты назад

    маару автомобиля.

  • Kats

    Kats
    24 минуты назад

    Почти месяц искали?

  • Nexus

    Nexus
    23 минуты назад

    "не запомнил маару автомобиля" - исправляйте

  • виталя1979

    виталя1979
    18 минут назад

    как она могла уехать то? "онажемать"

  • Лесная

    Лесная
    15 минут назад

    Непонятно.Пишут, что доставила до указанного девочкой домашнего адреса и тут же пишут,что скрылась с места происшествия.Это как понимать.А вообще свинство не оказать помощь пострадавшему...

  • старатель

    старатель
    15 минут назад

    не ну нашли , это главное , так глядишь и начнет доходить до автоводятлов что наказание то тихо но приходит

  • hghhgh

    hghhgh
    10 минут назад

    на 15 суток под арест, к новому году как раз, и прав лишить

  • Myxira

    Myxira
    7 минут назад

    Лесная

    Непонятно.Пишут, что доставила до указанного девочкой домашнего адреса и тут же пишут,что скрылась с места происшествия.Это как понимать.



    В статье: после того, как отвезла девочку, она должна была вернуться на место происшествия и сообщить о ДТП. Женщина этого не сделала.

  • vertex

    vertex
    42 секунды назад

    виталя1979

    как она могла уехать то? "онажемать"





    это 25-летняя жительница областного центра.

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