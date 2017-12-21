Найдена женщина-водитель, наехавшая в Благовещенске на 10-летнюю девочку

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В Благовещенске сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, наехавшего на 10-летнюю девочку. Совершив правонарушение и сломав ребенку ногу, женщина-водитель скрылась.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось ранним утром 11 декабря на перекрестке улиц Раздольной и Островского. Девочка самостоятельно переходила дорогу в установленном месте. Машина проехала ей по ноге, что привело к перелому стопы. Водитель с места происшествия скрылся, а ребенок не запомнил марку автомобиля.

Женщина-водитель, совершившая наезд, довезла пострадавшую до дома, который указала девочка, после чего уехала в неизвестном направлении. О произошедшем ДТП женщина в полицию не сообщила.

В соответствии с Правилами дорожного движения, водитель, причастный к ДТП, в экстренных случаях может сам доставить пострадавших в ближайшую медицинскую организацию. Но затем он должен возвратиться к месту происшествия и сообщить о происшествии в полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции распространили информацию о ДТП в СМИ для установления очевидцев и свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью обратившихся в Госавтоинспекцию неравнодушных граждан удалось установить личность и местонахождение водителя – это 25-летняя жительница областного центра.

Собранные по данному факту материалы направлены в мировой суд. Если вина гражданки будет установлена, ей может грозить наказание в виде лишения права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».