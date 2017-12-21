В Приамурье стало больше нарушений в сфере статистики со стороны правоохранителей

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В прокуратуре Амурской области прошло совещание, посвященное борьбе с нарушениями в сфере уголовно-правовой статистики. В 2017 году в регионе стало больше таких нарушений со стороны правоохранителей.

За январь-ноябрь 2017 года проверки в области выявили 10 611 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. В их числе: допущенные сотрудниками МВД – 9 158 случаев (рост на 22 %), следственного управления СКР – 983 (рост на 49 %). Нарушений со стороны сотрудников ФССП, напротив, стало меньше (94 случая, снижение на 12 %).

Среди них лидируют нарушения сроков представления документов первичного учета документов (5 800 фактов), а также неполнота и недостоверность отражения социально-криминологических показателей преступности (4 800 фактов).

Для устранения нарушений прокуроры внесли более 430 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 130 должностных лиц, из которых каждый четвертый занимает руководящую должность, сообщает прокуратура Амурской области.

Озвучили на совещании и показатели по преступлениям, совершенным в Приамурье в 2017 году. Так, за 11 месяцев в области зарегистрировано 17 179 преступлений (за 11 месяцев 2016 года – 17 303).

Преобладали преступления против собственности – 58,2 %, против личности – 14,8 %, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 10,9 %.

Возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений – на 4 %, с 3 536 до 3 678, в том числе убийств и покушений на их совершение – на 3 % (со 100 до 103), изнасилований – на 7,7 % (с 26 до 28). В то же время на 21,7 % (с 295 до 231) уменьшилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений по области составила 21,4 %.

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, возросло на 2,7 % (с 5 121 до 5 261), а их удельный вес составил 30,6 % (29,6 %).

На 11,7 % возросло количество групповых преступлений – с 667 до 745, удельный вес возрос с 7 % до 8,2 %.

Отмечено снижение преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, – на 2,8 % (с 6 615 до 6 432), однако их удельный вес увеличился c 69,8 % до 70,9 %.

На 10,6 % уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 4 109 до 3 674), их удельный вес также сократился с 43,4 % до 40,5 %. Напротив, на 66,2 % возросло количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения (с 71 до 115).

Отмечено снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, – на 6,2 % (с 665 до 624). В то же время на 11,2 % возросло количество зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (с 789 до 877).