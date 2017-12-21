Предриниматель похитил 50 миллионов рублей, выделенных на ремонт аэропортов Благовещенска и Иркутска

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Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор генеральному директору ООО «Аванта», который присвоил деньги, предназначенные для строительства объектов в благовещенском аэропорту, а также в аэропорту Иркутска. Мужчина похитил перечисленный ему аванс в размере почти 50 миллионов рублей.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, учредитель и генеральный директор ООО «Аванта» заключил в 2011 году с Государственной корпорацией по организации воздушного движения в РФ два контракта на строительство и ремонт объектов в аэропортах Благовещенска и Иркутска. Общая стоимость – более 165 миллионов рублей.

Не намереваясь выполнять предусмотренные конкурсной документацией работы, по предварительному сговору с неустановленными лицами с 2011 по 2013 годы Александр Горбачев похитил полученный аванс в размере более 49 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020 годы)».

Кроме того, чтобы скрыть факт хищения, осужденный совершил ряд финансовых операций, перечислив их на расчетные счета фирм-однодневок, которые впоследствии были обналичены через неустановленных следствием лиц и переданы Горбачеву. Всего легализовано более 28,5 миллиона рублей.

В итоге гендиректора фирмы признали виновным по двум статьям – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) доходов, совершенное в крупном размере». Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наряду с этим суд удовлетворил исковые требования ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» о взыскании с подсудимого 49 миллионов рублей.