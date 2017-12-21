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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: история переселения в Приамурье и медицинский туризм в Южную Корею

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: история переселения в Приамурье и медицинский туризм в Южную Корею

В полуденный эфир «Эха Москвы в Благовещенске» 21 декабря выйдет очередная серия краеведческого радиосериала «Амурские волны». Затем на интервью в студию придут представители компании по диагностике и лечению в Южной Корее.

Краеведческий радиосериал «Амурские волны» расскажет об истории переселенцев в Приамурье в версии краеведа и писателя Виктора Романцова, автора серии книг «Переселенцы» (г. Зея). С гостем беседует Михаил Митрофанов.

Также в полуденном эфире поговорят о том, почему Южная Корея стала Меккой медицинского туризма для амурчан. Гости студии – представители компании по диагностике и лечению в Южной Корее «Мед-юнион» Оксана Павличенко и Виктория Цепелева. Проведёт беседу Екатерина Кузьмина.

Вечером эфир проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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