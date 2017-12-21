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сегодня, 09:52 0

На трассе Благовещенск – Тамбовка разбились две легковушки: есть пострадавшие (видео)

На трассе Благовещенск – Тамбовка разбились две легковушки: есть пострадавшие (видео)

Утром 21 декабря на трассе Благовещенск – Тамбовка произошло серьезное ДТП. В результате столкновения разбились два легковых автомобиля. Информация о происшествии и видео с места ЧП появились в социальных сетях.

Сообщается, что одна из машин выехала на встречную полосу, отчего произошло лобовое столкновение с другой. Есть пострадавшие, что подтверждает видео, снятое на месте ДТП.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт аварии. Она произошла около 08:00.

«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП», – сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию о пострадавших пока не комментируют.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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