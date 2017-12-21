Тындинцы поймали местную молодежь, лазавшую по скульптурам снежного городка (видео)

Бдительные жители Тынды задержали на месте преступления несколько молодых людей, которые лазали по снежным фигурам новогоднего городка. Их сняли на видео. Происшествие случилось в четверг, 20 декабря, на пощади 25-летия БАМа.

«Смотри, как ты всё испортил!» – обратились тындинцы к одному из нарушителей, которого заставили спуститься со снежной башни.

Несколько молодых людей, у одного из которых на лице растет вполне заметная борода, были замечены горожанами, когда лазали по фигурам снежного городка. В некоторых местах на скульптурах были заметны повреждения. Взрослые велели молодежи слезть, пытались пристыдить, но те себя виноватыми не чувствовали. Один из «задержанных» даже на камеру показал выбоину и сказал: «Это я сломал».