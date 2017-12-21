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21декабря
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Тындинцы поймали местную молодежь, лазавшую по скульптурам снежного городка (видео)

Тындинцы поймали местную молодежь, лазавшую по скульптурам снежного городка (видео)

Бдительные жители Тынды задержали на месте преступления несколько молодых людей, которые лазали по снежным фигурам новогоднего городка. Их сняли на видео. Происшествие случилось в четверг, 20 декабря, на пощади 25-летия БАМа.

«Смотри, как ты всё испортил!» – обратились тындинцы к одному из нарушителей, которого заставили спуститься со снежной башни.

Несколько молодых людей, у одного из которых на лице растет вполне заметная борода, были замечены горожанами, когда лазали по фигурам снежного городка. В некоторых местах на скульптурах были заметны повреждения. Взрослые велели молодежи слезть, пытались пристыдить, но те себя виноватыми не чувствовали. Один из «задержанных» даже на камеру показал выбоину и сказал: «Это я сломал».

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#происшествия #Тында

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Комментарии
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  • starco

    starco
    1 час назад

    Ну, великовозрастное дитя просто не достигло пока возраста взросления. Понять и простить, но назначить часиков 120 исправительных работ, чтобы компенсировать нанесённый обществу и снежному городку ущерб. На январские праздники пусть убирает в том самом городке территорию. Весело и задорно, как он это делает на видео.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    как всё убого

  • Братеев

    Братеев
    57 минут назад

    пацан он и взрослый пацан

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