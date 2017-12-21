Теплый зимний день: прогноз погоды в Амурской области на 21 декабря

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В Амурской области 21 декабря установится переменная облачность, без осадков. В отдельных районах севера пройдет слабый снег. Юго-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, в северных районах – до 5 метров в секунду.

Температура составит 10…15 градусов мороза, на севере области – минус 12…17, в Селемджинском районе и на востоке Зейского – около 25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске рано утром за окном было 18 градусов мороза. Днем в городе будет малооблачно, осадков не ожидается. Юго-западный ветер разгонится до 1…5 метров в секунду. Температура составит 10…12 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.