Минэкономразвития потратило на новогодний корпоратив 10 миллионов из бюджета: обзор прессы

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Правительство Швеции приняло законопроект о сексуальном согласии; в России узаконены новые сроки задержания пьяных; на выборы должны прийти 70 % россиян. О чем пишут газеты, рассказал в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Заголовок в «Российской газете» – «Точно прийти на выборы президента намерены 70 % россиян» – явно придумал человек, с грустью смотрящий в будущее. Оптимист бы написал: «Точно не ходить на выборы президента намерены 30 % россиян».

Но бог с ними, с выборами, с ними всё ясно. Еще в «Российской газете» прочтите о том, что шведское правительство поддержало законопроект о «сексуальном согласии», по которому против мужчины будет возбуждено уголовное дело, если он не получит «однозначного согласия партнерши» при интимной связи. То есть, должно быть письменное подтверждение на это самое. Вероятно, его придется заверять у нотариуса. Под заголовком «Формула любви» шведская инициатива высмеивается, при этом не говорится, что многие инициативы российских законодателей не намного лучше.

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Еще «Российская газета» сообщает, что Госдума приняла законопроект о сроках задержания пьяных россиян. Поправки в скором времени будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, гражданина в состоянии алкогольного опьянения теперь нельзя задержать более чем на двое суток. Ранее началом срока административного задержания россиян считался момент «вытрезвления», а не попадания в полицию. Я специально упоминаю эту заметку: впереди праздники, постарайтесь не сократить их.

Полный абзац

Далее «Аргументы неделi», где я прочел о том, что новогодний корпоратив Минэкономразвития обошелся в 10 миллионов бюджетных рублей. Официально мероприятие называлось конференцией с повесткой «Об итогах внедрения проектного (программного) подхода в Минэкономразвития России и подведомственных службах и агентстве». Мероприятие прошло в «Крокус Сити Холле». В концертном зале вместо круглых столов и сессий были танцпол и светомузыка. Чиновники пили дорогое шампанское, развлекал их рэпер Баста. Ясное дело, некоторые участники пира не забывали все это фотографировать и хвастаться с соцсетях.

По всему видно, что Максим Орешкин – самый молодой российский министр – достойный продолжатель дела ныне сидящего на нарах Улюкаева.

Напишут же такое

Листая «Амурскую правду», читая о том, что в канун Года собаки журналисты съездили в гости к самому знаменитому псу области (его скульптурный портрет можно увидеть на набережной Амура), наткнулся на заметку о том, как жительница Свободного встретилась в Москве с председателем правительства Медведевым и сделала с ним селфи. Рассказала, что Дмитрий Анатольевич всем улыбался и предлагал делать то же самое – улыбаться всем окружающим. Наверное, причина для того была, а иначе-то как?

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Журналист «Амурки» Андрей Анохин – о нашенском, о простом – о закуске. О ядреной селедочке, лучком посыпанной и маслом пахучим сдобренной. Нда… Но это, на первый взгляд, статья о закусочке. Внимательный читатель поймёт, что автор возвращает нас в то время, когда «Голубые огоньки» были лишены пошлости, когда люди посылали друг другу простые открытки с искренними пожеланиями добра и счастья, когда соседи были чуть ли не родственниками, а на театральные выборы президента не надо было тратить 17,7 миллиарда рублей.