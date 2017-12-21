Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:25 7

Для олимпийцев из России МОК представил вариант логотипа

Для олимпийцев из России МОК представил вариант логотипа
Фото: rsport.ria.ru

Вариант логотипа для спортсменов из России на Олимпиаду-2018 опубликовал Международный олимпийский комитет. Указал и подробные требования, которые надо учитывать при изготовлении и ношении знака, сообщают РИА Новости.

Логотип представляет собой белый круг с вписанными в него заглавными красными буквами Olympic Athlete From Russia (OAR). Согласно документу, только такой логотип или его сокращенную версию могут содержать форма, экипировка и оборудование спортсменов. Официальные лица российской делегации могут носить только эмблему OAR.

Надпись Olympic Athlete from по размеру должна быть не меньше слова Russia, размер слов должен быть пропорционален одежде или экипировке, на которые он нанесен. Шрифт надписи должен быть на английском языке и «как можно более универсальным». В экипировке разрешено использовать один или два цвета национального флага, при этом отдельные части не должны давать образ этого флага.

Все перечисленные требования касаются и спортсменов, и тренеров, и официальных лиц. Образцы экипировки и продукции с логотипов должен одобрить МОК.

Как сообщало Амур.инфо, Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в олимпиаде в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступать на Играх могут только «чистые» спортсмены, которые уже выразили свое согласие.

Чтобы поддержать спортсменов и как-то компенсировать отсутствие национального триколора на Олимпиаде, сенатор Владимир Полетаев предложил спортсменам пронести символику российских регионов.

Просмотров всего: 690

#жизнь #Олимпиада #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    смотреть не будем

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Все знала подруга и молчала, пока преступление не случилось, под суд ее нужно отдать!!! За соучастие или преступную халатность!!!

  • full

    full
    2 часа назад

    Может, над МОКом стоит на самолете полетать? Мирным таким самолетом.....

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Мазепа, вы о чем?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    fullМожет, над МОКом стоит на самолете полетать? Мирным таким самолетом.....


    причем тут мок? над нашим правительством и руководством страны нужно пролететь. предатели и ворюги

  • full

    full
    57 минут назад

    Альберт Клубника

    full

    Может, над МОКом стоит на самолете полетать? Мирным таким самолетом.....



    причем тут мок? над нашим правительством и руководством страны нужно пролететь. предатели и ворюги


    Этих упырей закапывать пора, а не летать над ними. А вот МОК видимо поглумиться собрался, бюрократы херовы.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    16 минут назад

    Предлагаю не смотреть трансляции олимпиады что бы не поднимать им телерейтинги. есть много отличных турниров проходящих в этот период смотрим их. благо можно смотреть интернет трансляции, а не по 100 раз одно и тоже по матчтв.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Новый год» и «Пиротехника»: в Приамурье проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности
Общество 1

В селе Томичи зимой появилось озеро с лебедями
Спорт

На «Кубок дружбы» в Благовещенск съедутся юные хоккеисты Китая, Сибири и Дальнего Востока
Общество 3

Амурской области исполнилось 159 лет

вчера, 17:26