Для олимпийцев из России МОК представил вариант логотипа

Фото: rsport.ria.ru

Логотип представляет собой белый круг с вписанными в него заглавными красными буквами Olympic Athlete From Russia (OAR). Согласно документу, только такой логотип или его сокращенную версию могут содержать форма, экипировка и оборудование спортсменов. Официальные лица российской делегации могут носить только эмблему OAR.

Надпись Olympic Athlete from по размеру должна быть не меньше слова Russia, размер слов должен быть пропорционален одежде или экипировке, на которые он нанесен. Шрифт надписи должен быть на английском языке и «как можно более универсальным». В экипировке разрешено использовать один или два цвета национального флага, при этом отдельные части не должны давать образ этого флага.

Все перечисленные требования касаются и спортсменов, и тренеров, и официальных лиц. Образцы экипировки и продукции с логотипов должен одобрить МОК.

Как сообщало Амур.инфо, Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в олимпиаде в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступать на Играх могут только «чистые» спортсмены, которые уже выразили свое согласие.

Чтобы поддержать спортсменов и как-то компенсировать отсутствие национального триколора на Олимпиаде, сенатор Владимир Полетаев предложил спортсменам пронести символику российских регионов.