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21декабря
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сегодня, 07:55 1

За телефонный терроризм в России будут сажать на 10 лет

Закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм приняла Госдума, сообщает ТАСС. Поводом послужила волна лжеминирований, которая накрыла страну осенью 2017 года.

В третьем, окончательном чтении проект закона об увеличении максимального срока наказания за телефонный терроризм с 5 до 10 лет лишения свободы Госдума приняла 20 декабря. Парламентарии одобрили поправки в статью 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Изменения предусматривают, что «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет». К объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой услуг, пассажирским транспортом, спортивно-оздоровительные учреждения, система организаций, оказывающих услуги финансово-кредитного и правового характера. Крупным будет считаться ущерб, превышающий 1 миллион рублей.

Ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти» выделены в отдельный состав статьи. В этих случаях наказание предусматривает до 6-8 лет колонии.

Если же в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия, предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Действующая редакция предполагает максимальное наказание до 5 лет заключения.

С 11 сентября 2017 года страну захлестнула волна «телефонного терроризма». Только в Москве эвакуация прошла на более чем на 30 объектах, а всего по России с 11 по 25 сентября 2017 года было эвакуировано порядка 450 тысяч человек. Минимальный ущерб от таких ложных звонков составляет 1 миллиард рублей, сказал на заседании глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

В Благовещенске 13 сентября неизвестные сообщили об угрозе взрывов на девяти объектах. Эвакуировать пришлось автовокзал, ТРЦ «Острова», школы № 13, 15 и 17, ТЦ «Бурхан» и аэропорт, здание администрации Благовещенского района и Амурский областной дом народного творчества.

Позже в МВД РФ заявили, что большинство звонков о лжеминировании российских объектов поступали из мест концентрации террористов в Сирии.

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#закон #происшествия #российская власть

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Комментарии
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    2 часа назад

    А на сколько будут сажать политиков - трепачей, типа Путина?

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