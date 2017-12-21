Скучать в предновогодние и новогодние дни благовещенцам не придется

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Новогодние утренники, «Мастерская Деда Мороза», музыкальные сказки, театрализованные представления, праздничные игры, спортивные соревнования – это далеко не полный перечень того, что пройдет в Благовещенске в предновогодние дни и в дни новогодних каникул. На Амур.инфо – план праздничных мероприятий для горожан и гостей города.

Новогодние мероприятия № п/п Дата и время проведения Место проведения мероприятия Наименование мероприятия Форма проведения 1. 22 – 29.12.2017 ул. Ленина, 100, репетиционные студии ОКЦ Новогодние утренники, дискотеки и игровые программы в детских клубных формированиях ОКЦ Новогодние утренники, дискотеки и игровые программы 2. 23.12.2017 12.00 ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ Новый год для самых маленьких «Как ежик елку искал» Спектакль с игровой программой у елки 3. 23.12.2017 16.00 ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ Новый год для самых маленьких «Как ежик елку искал» с участием коллективов МАУК «ОКЦ» Спектакль с игровой программой у елки 4. 23.12.2017 13:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1 «Мастерская Деда Мороза» Мастер-класс. Лэпбук «Ёлка» 5. 23.12.2017 11:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение «ДК с.Садовое», ул. Садовая,1 Праздник для детей «Ёлочка пушистая» Детский утренник 6. 23.12.2017 16:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение «ДК с.Садовое», ул. Садовая,1 Дискотека «Чудеса под Новый год» Детская дискотека, игровая программа 7. 23.12.2017 20:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение «ДК с.Садовое», ул. Садовая,1 Дискотека «Чудеса под Новый год» Молодёжная дискотека, игровая программа, конкурсы 8. 24.12.2017 11:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение «ДК с.Белогорье», ул. Релочная, 22 Театрализованное новогоднее представление для школьников младших классов Театрализованное представление 9. 24.12.2017 - 29.12.2017 11:00, 14:00 МБУК «Городской дом культуры», ул. Ленина, 144 Музыкальная сказка с игровой программой «Мотя и Дед Мороз» Спектакль, игровая программа 10. 24.12.2017 12.00 ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ Новогодний музыкальный спектакль «Алиса в новогоднем расчудесье» с участием коллективов МАУК «ОКЦ» Спектакль с игровой программой у елки 11. 24.12.2017 16.00 ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ Новогодний музыкальный спектакль «Алиса в новогоднем расчудесье» с участием коллективов МАУК «ОКЦ» Спектакль с игровой программой у елки 12. 24.12.2017 10.00 МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157 «Новогодняя встреча сказочных друзей» Новогодний утренник 13. 24.12.2017 11.00 ул. Ленина, 100, Малый зал ОКЦ Новогодняя сказка «Бабки-Ёжки и Новый год» с участием студии структурного подразделения МАУК «ОКЦ» «Театр без границ» Новогодний спектакль 14. 24.12.2017 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Хорошо, что Новый год к нам приходит каждый год» Новогодняя зарисовка. Гостиная 15. 25.12.2017 13.00 ул. Институтская,3, отделение ОКЦ Новогоднее интерактивное представление для детей «Заветное желание» Новогоднее представление 16. 25.12.2017 МАОУ ДО «ЦЭВД Благовещенска», пер. Св. Иннокентия, 2 Новогоднее представление для одаренных детей Новогоднее представление 17. 25–29.12.2017 Структурные подразделения ОКЦ: ул. Кузнечная, 210; ул. Чайковского,191 Новогодние утренники, дискотеки и игровые программы в клубных формированиях Новогодние утренники, дискотеки и игровые программы 18. 26.12.2017 11.00 Дом инвалидов и престарелых Новогодняя благотворительная программа «Новогодний переполох» Конкурсно-игровая программа 19. 26.12.2017 12:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение «ДК с.Садовое» ул. Садовая,1 Праздник для детей «Ёлочка пушистая» Игровая программа 20. 27.12.2017 14:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение «ДК с.Белогорье» ул. Релочная, 22 «Новогодний голубой огонёк» праздничная программа для людей 3-го поколения Концертная программа 21. 27.12.2017 15.00 ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ Новогодняя сказка «Двенадцать месяцев» с участием коллективов МАУК «ОКЦ» Спектакль с игровой программой у елки 22. 28.12.2017 11.00 МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128 «С новым годом друзья!» ( празднование Нового года в России и в Китае) Праздничная программа 23. 28.12.2017 14.00 МБ «Багульник»,Моховая Падь, Литер-2 «Проказы Матушки Зимы» Игровая программа 24. 28.12.2017 15.00 МБ «Центральная», Красноармейская, 128 «Когда сверкают кружева из инея…» Литературные конкурсы, игры, новогодние забавы 25. 28.12.2017 17.00 ул. Чайковского,191 (отделение ОКЦ) Новогодняя благотворительная программа для детей с ОВЗ «Новогодний сюрприз» Конкурсно-игровая программа 26. 29.12.2017 18:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1 Дискотека «Likeparty у Ёлки» Театрализованная дискотека 27. 30.12.2017 11:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник,ул. Центральная, 1 Детское новогоднее представление «Волшебная косточка» Театрализованное представление 28. 30.12.2017 15:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Белогорье, ул. Релочная, 22 Новогодняя декада творческих мастер-классов для взрослых и детей Мастер-класс 29. 30.12.2017 14:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник,ул. Центральная, 1 Детское новогоднее представление «Волшебная косточка» Театрализованное представление 30. 30.12.2017 21:00 Зрительный зал МБУК «ГДК» отделение «ДК с.Садовое» ул. Садовая, 1 «Новогоднее настроение» Вечер отдыха, дискотека 31. 30.12.2017 15.00 МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128 «Новогодние фантазии» Новогодние фантазии 30.12.2017 12.00 МБ «Диалог»,ул. Политехническая, 46 «Под Новый год» Познавательный час 32. 31.12.2017 19:00 Площадь Ленина Городское новогоднее театрализованное представление Театрализованное представление 33. 31.12.2017 21:00 МБУК «ГДК» отделение, «ДК с.Белогорье», ул. Релочная, 22 Новогодняя дискотека Вечер отдыха, дискотека Мероприятия в дни школьных каникул 1. 02.01.2017 – 08.01.2017, в 13:00 – 15:00 Площадь Ленина С Новым годом, Благовещенск! Работа аниматоров в костюмах ростовых кукол 2. 03.01.2017, в 14:00 Площадь Ленина Детское новогоднее представление Театрализованное представление 3. 03.01.2018- 07.01.2018 (по предварительным заявкам) отдел ДПИ МБУК «Городской дом культуры», ул. Красноармейская, 159/3, тел 44-00-03 Дом ремесел: Фабрика Дедушки Мороза Экскурсионная программа с мастер-классом 4. 03.01.2018–07.01.2018 МБУК «Городской дом культуры» ул. Ленина, 144 Экскурсионная новогодняя игровая программа «Оружейная трёх богатырей» Игровая программа 5. 03.01.2018, в 11:00 Танцевальный зал МБУК «ГДК» отделение «ДК с.Белогорье» Детский новогодний утренник для дошкольников. Игровая программа 6. 03.01.2018, в 19:00 МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1 «Ёлочки-иголочки» Танцевальный вечер 7. 03.01.2018,в 12.00 МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157 «Зимней праздничной порой» Викторина 8. 03.01.2018,11.00 МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46 «Предпраздничный переполох, или С Новым годом» Игра-путешествие 9. 03.01.2018, в 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Волшебный мир новогодних загадок» Игра-викторина 10. 03.01.2018, в 13.00 МБ «Диалог» ул. Политехническая, 46 «Новогодняя мозаика» Развлекательный час 11. 03.01.2018, в 13.00 МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная,1 «В Новый год за сказками» Шанс-викторина 12. 03.01.2018,14.00 МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2 Рисуем на снегу Конкурс 13. 03.01.2018, в 14.00 МБ с. Белогорье,ул. Релочная, 22 «Наш весёлый Новый год» Час развлечений 14. 03.01.2018, в12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Волшебный мир новогодних загадок» Игра-викторина 15. 03.01.2018, в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 «Как встречают Новый год люди всех земных широт» Экскурсия в историю 16. 03.01.2018, в 14.00 МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128 «Праздник, обещающий чудо» Викторина 17. 03.01.2018, в 11.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 «Символ наступающего года» Мастер-класс 18. 03.01.2018, в 11.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 «Где живет дедушка Мороз?» Литературное путешествие 19. 03.01.2018, в 15.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Книжный обоз Деда Мороза» Обзор новинок литературы 20. 04.01.2018, в 15.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 «Рисуем зиму» Рисовальная поляна 21. 04.01.2018, 12.00 МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22 «В Новый год за сказками» Викторина 22. 04.01.2018, в 12.00 МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46 «В снежном царстве, морозном государстве» Брейн-ринг 23. 04.01.2018, в13.00 МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46 «Игрушек новогоднее мерцание» Развлекательная программа 24. 04.01..2018, в15.00 МБ «Центральная», Красноармейская, 128 «Волшебный праздник Новый год» Развлекательная программа 25. 04.01.2018, в 13.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 «Забавы у новогодней елки» Новогоднее конфетти 26. 04.01.2018, в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 «Новогоднее конфетти» Игровая программа 27. 04.01.2018, 12.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 «Новогодние загадки» Викторина 28. 04.01.2018, в 14.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 «Зимний пейзаж» Веселая мастерская 29. 04.01.2018, в 12.00 МБ «Молодёжная», ул. Ленина, 72 Зимний экспресс Новогодняя викторина 30. 04.01.2018, в 12.00 МБ с. Плодопитомник, ул. Центральтная,1 «В снежном царстве, морозном государстве» Литературная мозаика 31. 04.01.2018, в 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Грезы у новогодней елки» Игра-викторина 32. 04.01.2018, в14.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра 33. 04.01.2018, в13:00 МБУК «Городской дом культуры», отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1 «Зимние забавы» Игровая программа 34. 04.01.2018, в16.00 ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ Новый год для самых маленьких «Как ежик елку искал» с участием коллективов МАУК «ОКЦ» Спектакль с игровой программой у елки 35. 04.01.2018 ул. Институтская,3, (отделение ОКЦ) Развлекательная рождественская программа для детей с ОВЗ «Чудо Рождества» Конкурсно-игровая программа 36. 05.01.2017 МАОУ ДО «ЦЭВД г. Благовещенска», пер. Св. Иннокентия, 2 Новогоднее представление для опекаемых детей и детей инвалидов Новогоднее представление 37. 05.01.2018, в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 «Тайна «Нового года»» Квест 38. 05.01.2018, в 12.00 МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157 «Расскажи, Снегурочка!» Литературная беседа по новогодним сказкам с элементами викторины 39. 05.01.2018, в 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Ларец новогодних чудес» Квест 40. 05.01.2018, в11.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 «Я рисую Новый год» Час творчества 41. 05.01.2018, в 17.00 МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2 «Свеча горела на столе…» Рождественские посиделки для пенсионеров 42. 05.01.2018, в 12.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 «Новогодняя сказка» Мультпарад 43. 05.01.2018, в 11.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 «Снежная карусель» Литературное игра 44. 05.01.2018,13.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 «Снежная- нежная сказка зимы» Познавательный час 45. 05.01.2018, в 12.00 МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная,1 «В гостях у двенадцати месяцев» Игра-фантазия 46. 05.01.2018, в 12.00 МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22 «Рождества волшебные мгновенья» Час развлечений 47. 05.01.2018, в 14.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 «Рождественские сувениры» Рождественская ярмарка 48. 05.01.2018, в14.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Мой город самый-самый» Квест 49. 05.01.2018,15.00 МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22 «Найди книгу!» квест 50. 05.01.2018, в16.00 ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ Новогодний музыкальный спектакль «Алиса в новогоднем расчудесьи» с участием коллективов МАУК «ОКЦ» Спектакль с игровой программой у елки 51. 05.01.2018 ул. Чайковского,191, ,отделение ОКЦ) Мастер-класс «Рождественский сувенир» от студии ДПИ «Художник» Мастер-класс 52. 05.01.2018, в 13:00 МБУК «Городской дом культуры», отделение ДК с. Плодопитомник,ул. Центральная, 1 «Светлый праздник Рождества» Игровая программа 53. 05.01.2018, в 16:00 МБУК «Городской дом культуры», отделение «ДК с.Садовое»,ул. Садовая, 1 Рождественские колядки «Коляда, открывай ворота», с участием вокальных групп отделения Концертно-игровая программа 54. 06.01.2018, в 14:00 МБУК «Городской дом культуры»,отделение ДК с. Плодопитомник,ул. Центральная, 1 «Рождественская звезда» Конкурс талантов 55. 06.01.2018, в 17:00 МБУК «Городской дом культуры», отделение «ДК с.Белогорье», ул. Релочная, 22 Новогодний концерт Концертная программа 56. 06.01.2018, в 19:00 МБУК «Городской дом культуры»,отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1 «Ёлочки-иголочки» Танцевальный вечер 57. 06.01.2018, в 20:00 МБУК «Городской дом культуры»,отделение «ДК с.Белогорье»,ул. Релочная, 22 Дискотека 90-х «Танцуют все!» Дискотека 58. 06 01.2018 ул. Чайковского,191, (отделение ОКЦ) Мастер-класс «Рождественский сувенир» от студии ДПИ «Художник» Мастер-класс 59. 06.01.2018 ул. Кузнечная, 210, (отделение ОКЦ) Рождественские посиделки с участием вокальной группы «Здравушка» структурного подразделения МАУК «ОКЦ» Посиделки 60. 06.01.2018, в12.00 МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22 «Однажды в сочельник» Игра 61. 06.01.2018, в 11.00 МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3 «В гостях у сказки» Литературная игра 62. 06.01.2018, в 15.00 МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3 «Рождественские встречи в дебат-клубе» Рождественская встреча 63. 06.01.2018, в 12.00 МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46 «Чудо Рождественской ночи» Литературно-музыкальный час 64. 06.01.2018, в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 «Это сказочное рождество» Посиделки 65. 06.01.2018, в 14.00 МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2 «Колядки матушки-зимы» Театрализованный праздник 66. 06.01.2018, в 12.00 МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6 «Необычайная экспедиция по новогодним традициям» Игра-викторина 67. 06.01.2018 ул. Калинина,82/2, (отделение ОКЦ) Развлекательная рождественская программа для детей «Рождественский калейдоскоп» Конкурсно-игровая программа 68. 06.01.2018, в 14:00 Площадь Ленина «Рождественские колядки» Городской массовый праздник 69. 07.01.2018, в 15.00 ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ Рождественский концерт шоу-балета «Александрия» Концерт шоу-балета «Александрия» 70. 07.01.2018, в 18:00 МБУК «Городской дом культуры»,ул. Ленина, 144 Рождественский бал «У военного губернатора» Танцевальный вечер 71. 09.01.2018, в 12.00 МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42 «Как ходила коляда. Святочная неделя на Руси» Игрище Физкультурные и спортивные мероприятия в дни новогодних каникул Дата/время Место Наименование Форма 06.01.2018, 14:00 Площадь Ленина «Рождественские колядки» Игровая 5-7.01.2018, 10:00 с/к «Юность» Турнир городов Сибири и ДВ по самбо Соревнования 07.01.2018, 12:00 Лыжная база «Россия» Рождественская классическая лыжная гонка Соревнования 06.01.2018, 11:00 Озеро Монументское Чемпионат Благовещенска по любительским ралли, 1 этап Соревнования

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Нина Гвоздкова