Скучать в предновогодние и новогодние дни благовещенцам не придется
Новогодние утренники, «Мастерская Деда Мороза», музыкальные сказки, театрализованные представления, праздничные игры, спортивные соревнования – это далеко не полный перечень того, что пройдет в Благовещенске в предновогодние дни и в дни новогодних каникул. На Амур.инфо – план праздничных мероприятий для горожан и гостей города.
Новогодние мероприятия
|
№ п/п
|
Дата и время проведения
|
Место проведения мероприятия
|
Наименование мероприятия
|
Форма проведения
|
1.
|
22 – 29.12.2017
|
ул. Ленина, 100, репетиционные студии ОКЦ
|
Новогодние утренники, дискотеки и игровые программы в детских клубных формированиях ОКЦ
|
Новогодние утренники, дискотеки и игровые программы
|
2.
|
23.12.2017
12.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Новый год для самых маленьких «Как ежик елку искал»
|
Спектакль с игровой программой у елки
|
3.
|
23.12.2017
16.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Новый год для самых маленьких «Как ежик елку искал» с участием коллективов МАУК «ОКЦ»
|
Спектакль с игровой программой у елки
|
4.
|
23.12.2017
13:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1
|
«Мастерская Деда Мороза»
|
Мастер-класс. Лэпбук «Ёлка»
|
5.
|
23.12.2017
11:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение
«ДК с.Садовое», ул. Садовая,1
|
Праздник для детей «Ёлочка пушистая»
|
Детский утренник
|
6.
|
23.12.2017
16:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение
«ДК с.Садовое», ул. Садовая,1
|
Дискотека «Чудеса под Новый год»
|
Детская дискотека, игровая программа
|
7.
|
23.12.2017
20:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение
«ДК с.Садовое», ул. Садовая,1
|
Дискотека «Чудеса под Новый год»
|
Молодёжная дискотека, игровая программа, конкурсы
|
8.
|
24.12.2017
11:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение
«ДК с.Белогорье», ул. Релочная, 22
|
Театрализованное новогоднее представление для школьников младших классов
|
Театрализованное представление
|
9.
|
24.12.2017
- 29.12.2017
11:00,
14:00
|
МБУК «Городской дом культуры», ул. Ленина, 144
|
Музыкальная сказка с игровой программой «Мотя и Дед Мороз»
|
Спектакль, игровая программа
|
10.
|
24.12.2017
12.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Новогодний музыкальный спектакль «Алиса в новогоднем расчудесье» с участием коллективов МАУК «ОКЦ»
|
Спектакль с игровой программой у елки
|
11.
|
24.12.2017
16.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Новогодний музыкальный спектакль «Алиса в новогоднем расчудесье» с участием коллективов МАУК «ОКЦ»
|
Спектакль с игровой программой у елки
|
12.
|
24.12.2017
10.00
|
МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157
|
«Новогодняя встреча сказочных друзей»
|
Новогодний утренник
|13.
|
24.12.2017
11.00
|
ул. Ленина, 100, Малый зал ОКЦ
|
Новогодняя сказка «Бабки-Ёжки и Новый год» с участием студии структурного подразделения МАУК «ОКЦ» «Театр без границ»
|
Новогодний спектакль
|
14.
|
24.12.2017
12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Хорошо, что Новый год к нам приходит каждый год»
|
Новогодняя зарисовка. Гостиная
|
15.
|
25.12.2017
13.00
|
ул. Институтская,3, отделение ОКЦ
|
Новогоднее интерактивное представление для детей
«Заветное желание»
|
Новогоднее представление
|
16.
|
25.12.2017
|
МАОУ ДО «ЦЭВД Благовещенска», пер. Св. Иннокентия, 2
|
Новогоднее представление для одаренных детей
|
Новогоднее представление
|
17.
|
25–29.12.2017
|
Структурные подразделения ОКЦ: ул. Кузнечная, 210; ул. Чайковского,191
|
Новогодние утренники, дискотеки и игровые программы в клубных формированиях
|
Новогодние утренники, дискотеки и игровые программы
|
18.
|
26.12.2017
11.00
|
Дом инвалидов и престарелых
|
Новогодняя благотворительная программа «Новогодний переполох»
|
Конкурсно-игровая программа
|
19.
|
26.12.2017
12:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение
«ДК с.Садовое» ул. Садовая,1
|
Праздник для детей «Ёлочка пушистая»
|
Игровая программа
|
20.
|
27.12.2017
14:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение «ДК с.Белогорье» ул. Релочная, 22
|
«Новогодний голубой огонёк» праздничная программа для людей 3-го поколения
|
Концертная программа
|
21.
|
27.12.2017
15.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Новогодняя сказка «Двенадцать месяцев» с участием коллективов МАУК «ОКЦ»
|
Спектакль с игровой программой у елки
|
22.
|
28.12.2017
11.00
|
МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128
|
«С новым годом друзья!» ( празднование Нового года в России и в Китае)
|
Праздничная программа
|
23.
|
28.12.2017
14.00
|
МБ «Багульник»,Моховая Падь, Литер-2
|
«Проказы Матушки Зимы»
|
Игровая программа
|
24.
|
28.12.2017
15.00
|
МБ «Центральная», Красноармейская, 128
|
«Когда сверкают кружева из инея…»
|
Литературные конкурсы, игры, новогодние забавы
|
25.
|
28.12.2017
17.00
|
ул. Чайковского,191 (отделение ОКЦ)
|
Новогодняя благотворительная программа для детей с ОВЗ «Новогодний сюрприз»
|
Конкурсно-игровая программа
|
26.
|
29.12.2017
18:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1
|
Дискотека «Likeparty у Ёлки»
|
Театрализованная дискотека
|
27.
|
30.12.2017
11:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник,ул. Центральная, 1
|
Детское новогоднее представление «Волшебная косточка»
|
Театрализованное представление
|
28.
|
30.12.2017
15:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
Новогодняя декада творческих мастер-классов для взрослых и детей
|
Мастер-класс
|
29.
|
30.12.2017
14:00
|
МБУК «Городской дом культуры» отделение ДК с. Плодопитомник,ул. Центральная, 1
|
Детское новогоднее представление «Волшебная косточка»
|
Театрализованное представление
|
30.
|
30.12.2017
21:00
|
Зрительный зал МБУК «ГДК» отделение
«ДК с.Садовое» ул. Садовая, 1
|
«Новогоднее настроение»
|
Вечер отдыха, дискотека
|
31.
|
30.12.2017
15.00
|
МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128
|
«Новогодние фантазии»
|
Новогодние фантазии
|
30.12.2017
12.00
|
МБ «Диалог»,ул. Политехническая, 46
|
«Под Новый год»
|
Познавательный час
|
32.
|
31.12.2017
19:00
|
Площадь Ленина
|
Городское новогоднее театрализованное представление
|
Театрализованное представление
|
33.
|
31.12.2017
21:00
|
МБУК «ГДК» отделение, «ДК с.Белогорье», ул. Релочная, 22
|
Новогодняя дискотека
|
Вечер отдыха, дискотека
Мероприятия в дни школьных каникул
|
1.
|
02.01.2017 – 08.01.2017, в 13:00 – 15:00
|
Площадь Ленина
|
С Новым годом, Благовещенск!
|
Работа аниматоров в костюмах ростовых кукол
|
2.
|
03.01.2017, в 14:00
|
Площадь Ленина
|
Детское новогоднее представление
|
Театрализованное представление
|
3.
|
03.01.2018- 07.01.2018 (по предварительным заявкам)
|
отдел ДПИ МБУК «Городской дом культуры»,
ул. Красноармейская, 159/3, тел 44-00-03
|
Дом ремесел: Фабрика Дедушки Мороза
|
Экскурсионная программа с мастер-классом
|
4.
|
03.01.2018–07.01.2018
|
МБУК «Городской дом культуры»
ул. Ленина, 144
|
Экскурсионная новогодняя игровая программа «Оружейная трёх богатырей»
|
Игровая программа
|
5.
|
03.01.2018, в 11:00
|
Танцевальный зал
МБУК «ГДК» отделение
«ДК с.Белогорье»
|
Детский новогодний утренник для дошкольников.
|
Игровая программа
|
6.
|
03.01.2018, в 19:00
|
МБУК «Городской дом культуры»
отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1
|
«Ёлочки-иголочки»
|
Танцевальный вечер
|
7.
|
03.01.2018,в 12.00
|
МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157
|
«Зимней праздничной порой»
|
Викторина
|
8.
|
03.01.2018,11.00
|
МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46
|
«Предпраздничный переполох, или С Новым годом»
|
Игра-путешествие
|
9.
|
03.01.2018, в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Волшебный мир новогодних загадок»
|
Игра-викторина
|
10.
|
03.01.2018, в 13.00
|
МБ «Диалог»
ул. Политехническая, 46
|
«Новогодняя мозаика»
|
Развлекательный час
|
11.
|
03.01.2018, в 13.00
|
МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная,1
|
«В Новый год за сказками»
|
Шанс-викторина
|
12.
|
03.01.2018,14.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2
|
Рисуем на снегу
|
Конкурс
|
13.
|
03.01.2018, в 14.00
|
МБ с. Белогорье,ул. Релочная, 22
|
«Наш весёлый Новый год»
|
Час развлечений
|
14.
|
03.01.2018, в12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Волшебный мир новогодних загадок»
|
Игра-викторина
|
15.
|
03.01.2018, в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
«Как встречают Новый год люди всех земных широт»
|
Экскурсия в историю
|
16.
|
03.01.2018, в 14.00
|
МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128
|
«Праздник, обещающий чудо»
|
Викторина
|
17.
|
03.01.2018, в 11.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
«Символ наступающего года»
|
Мастер-класс
|
18.
|
03.01.2018, в 11.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
«Где живет дедушка Мороз?»
|
Литературное путешествие
|
19.
|
03.01.2018, в 15.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Книжный обоз Деда Мороза»
|
Обзор новинок литературы
|
20.
|
04.01.2018, в 15.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
«Рисуем зиму»
|
Рисовальная поляна
|
21.
|
04.01.2018, 12.00
|
МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
«В Новый год за сказками»
|
Викторина
|
22.
|
04.01.2018, в 12.00
|
МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46
|
«В снежном царстве, морозном государстве»
|
Брейн-ринг
|
23.
|
04.01.2018, в13.00
|
МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46
|
«Игрушек новогоднее мерцание»
|
Развлекательная программа
|
24.
|
04.01..2018, в15.00
|
МБ «Центральная», Красноармейская, 128
|
«Волшебный праздник Новый год»
|
Развлекательная программа
|
25.
|
04.01.2018, в 13.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
«Забавы у новогодней елки»
|
Новогоднее конфетти
|
26.
|
04.01.2018, в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
«Новогоднее конфетти»
|
Игровая программа
|
27.
|
04.01.2018, 12.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
«Новогодние загадки»
|
Викторина
|
28.
|
04.01.2018, в 14.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
«Зимний пейзаж»
|
Веселая мастерская
|
29.
|
04.01.2018, в 12.00
|
МБ «Молодёжная», ул. Ленина, 72
|
Зимний экспресс
|
Новогодняя викторина
|
30.
|
04.01.2018, в 12.00
|
МБ с. Плодопитомник, ул. Центральтная,1
|
«В снежном царстве, морозном государстве»
|
Литературная мозаика
|
31.
|
04.01.2018, в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Грезы у новогодней елки»
|
Игра-викторина
|
32.
|
04.01.2018, в14.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Что? Где? Когда?»
|
Интеллектуальная игра
|
33.
|
04.01.2018, в13:00
|
МБУК «Городской дом культуры», отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1
|
«Зимние забавы»
|
Игровая программа
|
34.
|
04.01.2018, в16.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Новый год для самых маленьких «Как ежик елку искал» с участием коллективов МАУК «ОКЦ»
|
Спектакль с игровой программой у елки
|
35.
|
04.01.2018
|
ул. Институтская,3, (отделение ОКЦ)
|
Развлекательная рождественская программа для детей с ОВЗ «Чудо Рождества»
|
Конкурсно-игровая программа
|
36.
|
05.01.2017
|
МАОУ ДО «ЦЭВД г. Благовещенска», пер. Св. Иннокентия, 2
|
Новогоднее представление для опекаемых детей и детей инвалидов
|
Новогоднее представление
|
37.
|
05.01.2018, в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
«Тайна «Нового года»»
|
Квест
|
38.
|
05.01.2018, в 12.00
|
МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157
|
«Расскажи, Снегурочка!»
|
Литературная беседа по новогодним сказкам с элементами викторины
|
39.
|
05.01.2018, в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Ларец новогодних чудес»
|
Квест
|
40.
|
05.01.2018, в11.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
«Я рисую Новый год»
|
Час творчества
|
41.
|
05.01.2018, в 17.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2
|
«Свеча горела на столе…»
|
Рождественские посиделки для пенсионеров
|
42.
|
05.01.2018, в 12.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
«Новогодняя сказка»
|
Мультпарад
|
43.
|
05.01.2018, в 11.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
«Снежная карусель»
|
Литературное игра
|
44.
|
05.01.2018,13.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
«Снежная- нежная сказка зимы»
|
Познавательный час
|
45.
|
05.01.2018, в 12.00
|
МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная,1
|
«В гостях у двенадцати месяцев»
|
Игра-фантазия
|
46.
|
05.01.2018, в 12.00
|
МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
«Рождества волшебные мгновенья»
|
Час развлечений
|
47.
|
05.01.2018, в 14.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
«Рождественские сувениры»
|
Рождественская ярмарка
|
48.
|
05.01.2018, в14.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Мой город самый-самый»
|
Квест
|
49.
|
05.01.2018,15.00
|
МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
«Найди книгу!»
|
квест
|
50.
|
05.01.2018, в16.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Новогодний музыкальный спектакль «Алиса в новогоднем расчудесьи» с участием коллективов МАУК «ОКЦ»
|
Спектакль с игровой программой у елки
|
51.
|
05.01.2018
|
ул. Чайковского,191, ,отделение ОКЦ)
|
Мастер-класс «Рождественский сувенир» от студии ДПИ «Художник»
|
Мастер-класс
|
52.
|
05.01.2018, в 13:00
|
МБУК «Городской дом культуры», отделение ДК с. Плодопитомник,ул. Центральная, 1
|
«Светлый праздник Рождества»
|
Игровая программа
|
53.
|
05.01.2018, в 16:00
|
МБУК «Городской дом культуры», отделение «ДК с.Садовое»,ул. Садовая, 1
|
Рождественские колядки «Коляда, открывай ворота», с участием вокальных групп отделения
|
Концертно-игровая программа
|
54.
|
06.01.2018, в 14:00
|
МБУК «Городской дом культуры»,отделение ДК с. Плодопитомник,ул. Центральная, 1
|
«Рождественская звезда»
|
Конкурс талантов
|
55.
|
06.01.2018, в 17:00
|
МБУК «Городской дом культуры», отделение «ДК с.Белогорье», ул. Релочная, 22
|
Новогодний концерт
|
Концертная программа
|
56.
|
06.01.2018, в 19:00
|
МБУК «Городской дом культуры»,отделение ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1
|
«Ёлочки-иголочки»
|
Танцевальный вечер
|
57.
|
06.01.2018, в 20:00
|
МБУК «Городской дом культуры»,отделение «ДК с.Белогорье»,ул. Релочная, 22
|
Дискотека 90-х «Танцуют все!»
|
Дискотека
|
58.
|
06 01.2018
|
ул. Чайковского,191, (отделение ОКЦ)
|
Мастер-класс «Рождественский сувенир» от студии ДПИ «Художник»
|
Мастер-класс
|
59.
|
06.01.2018
|
ул. Кузнечная, 210, (отделение ОКЦ)
|
Рождественские посиделки с участием вокальной группы «Здравушка» структурного подразделения МАУК «ОКЦ»
|
Посиделки
|
60.
|
06.01.2018, в12.00
|
МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
«Однажды в сочельник»
|
Игра
|
61.
|
06.01.2018, в 11.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
«В гостях у сказки»
|
Литературная игра
|
62.
|
06.01.2018, в 15.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
«Рождественские встречи в дебат-клубе»
|
Рождественская встреча
|
63.
|
06.01.2018, в 12.00
|
МБ «Диалог», ул. Политехническая, 46
|
«Чудо Рождественской ночи»
|
Литературно-музыкальный час
|
64.
|
06.01.2018, в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
«Это сказочное рождество»
|
Посиделки
|
65.
|
06.01.2018, в 14.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2
|
«Колядки матушки-зимы»
|
Театрализованный праздник
|
66.
|
06.01.2018, в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
«Необычайная экспедиция по новогодним традициям»
|
Игра-викторина
|
67.
|
06.01.2018
|
ул. Калинина,82/2, (отделение ОКЦ)
|
Развлекательная рождественская программа для детей «Рождественский калейдоскоп»
|
Конкурсно-игровая программа
|
68.
|
06.01.2018, в 14:00
|
Площадь Ленина
|
«Рождественские колядки»
|
Городской массовый праздник
|
69.
|
07.01.2018, в 15.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Рождественский концерт шоу-балета «Александрия»
|
Концерт шоу-балета «Александрия»
|
70.
|
07.01.2018, в 18:00
|
МБУК «Городской дом культуры»,ул. Ленина, 144
|
Рождественский бал «У военного губернатора»
|
Танцевальный вечер
|
71.
|
09.01.2018, в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
«Как ходила коляда. Святочная неделя на Руси»
|
Игрище
Физкультурные и спортивные мероприятия в дни новогодних каникул
|
Дата/время
|
Место
|
Наименование
|
Форма
|
06.01.2018, 14:00
|
Площадь Ленина
|
«Рождественские колядки»
|
Игровая
|
5-7.01.2018, 10:00
|
с/к «Юность»
|
Турнир городов Сибири и ДВ по самбо
|
Соревнования
|
07.01.2018, 12:00
|
Лыжная база «Россия»
|
Рождественская классическая лыжная гонка
|
Соревнования
|
06.01.2018, 11:00
|
Озеро Монументское
|
Чемпионат Благовещенска по любительским ралли, 1 этап
|
Соревнования
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