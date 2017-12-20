В Белогорске в мастерстве тренировались будущие сварщики

В Белогорске на чемпионате WorldSkills амурские студенты боролись за победу в компетенции «Сварочные технологии». Участников из Благовещенска, Шимановска, Райчихинска и Белогорска было девять, а их работу оценивали десять экспертов.

На конкурсе студентам амурских колледжей приходится орудовать «болгаркой» и другими инструментами. На все задания им отведено 18 часов.

«Вторым заданием мы делаем так называемый чайник, который сначала прихватывается, а затем выставляется, замеряется угольниками, чтобы все углы были ровные. Уже потом производится сварка определенными проволоками, присадками. Это времезатратное задание. Много времени уходит на подготовку, на швы. Сначала надо проварить корень, и потом уже заполнить сам шов», – рассказал студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Максим Катанаев.

В компетенции «Сварочные технологии» на региональном этапе чемпионата WorldSkills соревновались студенты из Благовещенска, Шимановска, Райчихинска и Белогорска. Конкурс проходил на базе Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций в Белогорске. Только здесь есть все необходимые для этого условия. Помогли в этом амурские заводы и предприниматели.

«Кто-то из них предоставил нам оборудование, кто-то оказал финансовую помощь в приобретении призов для участников. А заводы, в первую очередь, конечно, предоставили металл, с которым в течение трех дней работали наши студенты», – рассказала замдиректора по учебно-методической работе АМФЦПК Антонина Плешивых.

Оценивают участников чемпионата сразу десять экспертов. Они следят за правильностью выполнения работы и за соблюдением техники безопасности. Большое внимание специалисты уделяют готовым изделиям: проверяют швы, выпуклости и контролируют, чтобы не было внутренних дефектов. Для этого металлические конструкции, сделанные студентами отправляют в лабораторию.

«При выполнении данных модулей проверяется компетенция разными видами сварки. Ручная сварка, плавящаяся сварка, полуавтоматическая сварка», – пояснил главный эксперт регионального чемпионата WorldSkills Russia Сергей Мазанов.

По итогам регионального этапа конкурсанты надеются пройти на этап – национальный, который пройдёт в 2018 году в Комсомольске-на-Амуре. А затем, если повезет, отправятся на всероссийский конкурс – в Южно-Сахалинск.