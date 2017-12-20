Губернатору Приамурья жалуются на холодные квартиры

Ранее Александр Козлов опубликовал запись, в которой предложил всем желающим сообщать о «поборах» в образовательных учреждениях. Запись была завалена сотнями комментариев. Прокуратура провела проверки, были выявлены ряд нарушений, но фактов принудительных поборов выявлено не было.

Теперь губернатор, который в свое время работал областным министром ЖКХ, предложил сообщать ему о нарушениях в домах температурного режима. «Норма температуры в жилом помещение должна быть не ниже 20 градусов, а в угловых квартирах не ниже 22 градусов. При этом допускается краткосрочное снижение до 18°, но не более, чем на три часа, – сразу посяснил Александр Александрович. – Если у Вас температура не соответствует данным параметрам, то пишите в комментариях Ваш город, точный адрес и контактные данные».

doyanchik_92 «Ивановский район, село Среднебелая, улица Лазо: холодно во всей двухэтажке! Температура воздуха 12-13 градусов!»

victoria28rus «ДальГАУ, 5 корпус, в аудиториях все так же холодно. Было 12 градусов, сейчас 14, ноги и руки во время занятий все равно мерзнут».

Vikcikm «Зея, улица Строительная 15/2, кВ. 6 – там не живут, так как дом холодный. Хотя, дом все проверки *прошел* как-то. Вода горячая ужасно пахнет!»

Kristinazaksor «ДальГАУ, факультет ветеринарии и зоотехний, холодно в аудиториях с 57по 59. Там воздух в течение пары не прогревается до 10 градусов, писать невозможно. Как учиться ?»

sakhyanovг. «Благовещенск, улица Ленина 80, кв.16. Температура 18-19 градусов, квартира угловая».

11auc «У нас тоже угловая, холодно очень в ванной – 17 градусов, нашей управляющей компании пофиг. Вытяжка в квартире не работает вообще, нам сказали – это мы сами виноваты, зачем окна вставили и дверь. Всё герметично, нет притока».

Aniapecherskih «Здравствуйте! Тамбовский район , село Раздольное, детский сад № 29. Очень холодно!»

victorija_blg «Я молчу о Завитинске, в двухэтажке по улице Красноармейская, 2 вообще невозможно находиться. В угловых квартирах по 17 градусов, а в туалет зайти нереально – сидишь трясешься. И так из года в год»

osbrnsd «село Чигири , улица Утренняя 1/1, кв 14. Угловая квартира – 14-17 градусов. Хотя батареи горячие».

galinakirienko23 «Серышево, улица Вокзальная, 16. Топят плохо зимой, из-за маленького ребёнка включали обогреватель. А за отопление в двушке надо платить 5 226 рублей. Это в два раза дороже, чем в военном городке».

Dakurzzz «Благовещенск, улица Кантемирова 23/2, 4 подъезд, 1 этаж. Холодина – градусов 16 – 17, каждую зиму живем с обогревателем. В подъезде вообще минус, ни нормальных дверей, ничего. Управляйке звоним, всё по очереди, но заявки даже не регистрируют».

nataliy_saz «Угловая квартира, северная сторона – температура плюс 16 градусов. Плесень на стенах чистим каждый год, ничего не помогает. В квартире двое маленьких детей, болеют регулярно. Благовещенск, Плодопитомник, улица Советская, 9, кв. 7. Есть акты от ЖКХ».

Anastasiiaiaroslavna «Город Райчихинск, улица Пионерская, 66, кв. 13, квартира угловая, температура составляет 16 градусов».

mishkaknyazevaг. «Райчихинск, улица Пионерская, 65, кв. 63. Дома маленький ребенок, холодно. Не выключаем обогреватель».

k_vavilinaг. «Благовещенск, улица Пушкина, 58. угловая квартира, температура 18-19 градусов. Были снижения и до 17 градусов».

ymkalenka_pp «Здравствуйте. Задели за живое. Два месяца назад решились на ипотеку и купили квартиру. Счастью не было пределу. Но омрачил наше счастье холод в квартире. У нас угловая трехкомнатная квартира. В детской температура 17,5 градуса. Ходим в управляющую компанию. Пообещали весной утеплить швы, а с батареями так и не можем решить вопрос. Уже нет сил. Страдают маленькие дети. Помогите. Заранее спасибо. Зея, микрорайон Светлый, 83, кв. 92».

Olkasubaru «Село Екатеринославка, военный городок, 125. Живем здесь 6 лет и все 6 лет с двумя обогревателями, потому что не возможно находиться дома, ночью немного погорячей батареи, а днем почти холодные, никогда днем не топят нормально».

Natasteklovata «Магдагачи, улица Дзержинского, 56, кв.5. Дом подключен к системе отопления очень интересно: одна половина дома с одной стороны, вторая – с другой. Как итог: полдома – жара, вторая половина – замерзает. В квартире 15-16 градусов. Квартира угловая».

_.kseniya._vl_ «Вы говорите что 20 градусов это норма? С таким градусом у меня дети в теплых пижамах спят и в носках, дома находимся постоянно одетые. На термометре показывает 20-22 градуса, и это называется нормой?!»

krechetova420 «Добрый день! Село Томское Белогорского района, улица Украинская, 12, кв. 10. Квартира угловая. Температура 16 градусов и выше не поднимается. Обращались в управляющую компанию в прошлом году. После обращения температура поднималась, но на несколько дней. И потом опять холодно».

s_e_soloviev «Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 12/2, кв. 35. Живу над пивбаром, где подо мной располагается складское холодное помещение с температурой 10 градусов, от чего полы ледяные при норме от 16 градусов».

Alexxsuroviy «Райчихинск, Пионерская 64а, кВ. 90. Угловая квартира, температура 15-17 градусов, зато квитанция пришла на сумму 12 тысяч рублей. Это еще был перерасчет, так бы 19 тысяч. За отопление 9 тысяч».

335789ggdt «У нас 15градусов – поселок Новобурейский, улица Зеленая, 12»

Dolinskaiavaleriia «Свободный северный микрорайон. В квартирах 16-18 градусов. А еще при этом меняют крышу в доме по улице Малиновского, 73».

marta_taer «Добрый день! Благовещенск, улица Островского, 152, кВ. 22. В угловой комнате +16/+18, в зависимости от ветров. Западная стена – сильно дует, промерзает, конденсат и грибок. Более 5 лет каждую зиму жилинспекция фиксирует нарушения. Собственник мер не принимает. В другой комнате и кухне +18/+19. Постоянно обильный конденсат на окнах».

mila_mila_25.03 «Общежитие речного училища, улица Политехническая, 2. В комнатах 12 градусов, а там подростки живут».

Yurevakl «Здравствуйте! Очень холодно на приемах в кабинетах врачей детской поликлиники № 1. Малышей приходится раздевать в очень холодных кабинетах! Администрация поликлиники никак не реагирует! Помогите!».

ldv2410 «Добрый день. Благовещенск, улица Строителей, 66, кв. 253. Вторую неделю во всех квартирах 7 подъезда температура 10-14 градусов, управляющая компания не устраняет проблему. Также постоянно ежедневные проблемы с водой. Вечером и утром ее просто нет».

ksenia.v.p «Здравствуйте! Зея, микрорайон Светлый, 6, 7 и 8 дома мерзнут. Здесь вообще это больная тема. Очень холодно! Прошлые года никогда не знали, что такое теплые носки и обогреватели. Сейчас без них никак».

olga_timanova «Свободный, улица Чехова, 6, на протяжении уже где-то месяца температура 16-18 градусов, 5 этаж».

tanya___kalugina «Здравствуйте! Свободный, улица Литвиновская, 3, кв. 9. Кухня – 13 градусов, зал – 16. Дом находится на перекрестке 40 лет Октября. Мерзнет вся эта улица, в том числе и детский сад 38».

vikysha_kruchkova «В детском саду № 68, 4 корпус – беда с отоплением. На первых этажах все парятся, дети мокрые. А на втором и третьем холодина. Детей переодеть невозможно, пока переоденешь, он трясется весь от холода. В группе 18 градусов в обед, с утра может еще ниже. Детки часто болеют».

Ostarnakova «Здравствуйте, село Марково, улица Чумакова 22, кв. 2. Спим только в одежде. Обогреватель не выключается. Пол ледяной, в квартире холодно, написали на перерасчет. Ждем. Около дома котельная, уголь сваливают можно сказать под подъезды. Вся пыль в квартирах, золу тушат тут же, опять всё в окна летит. Дышать нечем. В прошлом году собирали подписи, просили навести порядок – бесполезно».

kiki_mju «Здравствуйте, мы с семьёй проживаем в Благовещенске, по улице Текстильная д.23, квартира угловая, температура от 15 до 17 градусов. Обогреваемся с помощью обогревателей, на стенах в комнатах плесень и грибок который ни чем не выводится, стены промерзают, живём на 5 этаже, а также каждую осень и весну нас заливает! Неоднократно обращались в ЖКХ, реакции 0, в ванной грибок съел потолок, дома маленькие дети».

anastasiya_20.06 «А мы живем в частном доме, электрическое отопление, в целях экономии электроэнергии, которая у нас в Амурской области намного выше чем в других регионах России, держим 16-18 градусов. Если держать положенные 22 градуса, счет за свет выходит около 20 000 рублей в месяц! Мы столько не зарабатываем! Как жить амурчанам с такими ценами на электроэнергию? У нас свои две ГЭС, а цена выше всех».

olgagurtovaya3_nailblg «Завитинск, улица Мухинская, 74, кв. 7. Угловая квартира на третьем этаже, мама замерзает, в квартире +14 градусов! Просто жесть. Приходили с ЖКХ, трещина дома с улицы, запенили, а толку никакого!».