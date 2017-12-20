«Новый год» и «Пиротехника»: в Приамурье проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

Фото: Амурское управление МЧС

Более 250 нарушений зафиксировали в амурском управлении МЧС на объектах, где будут проводить новогодние и рождественские мероприятия. Таковы результаты традиционной профилактической операции «Новый год», вместе с ней проводится еще одна с говорящим названием «Пиротехника».

По данным Амурского управления МЧС, в области более 400 объектов, где будут проводиться праздничные мероприятия. Это различные кафе, а также культурно-зрелищные и социально значимые объекты. На сегодняшний день, надзорные органы проверили более 300 таких учреждений. Зафиксировали 250 нарушений требований пожарной безопасности.

«При проведении профилактической работы особое внимание уделяется наличию и исправности системы автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов», – рассказал Сергей Чебыкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области.

Помимо мест празднования с массовым пребыванием людей, проверяют контролирующие органы и пиротехнические магазины. Таких в амурской области 25.

В каждом обязательно должны быть средства пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, исправные системы оповещения, запасные выходы. Продавцы должны быть обучены мерам пожарной безопасности и знать, что делать при пожаре. А покупатели не должны иметь свободный доступ к пиротехническим изделиям.

Продавать петарды и хлопушки могут только специализированные магазины. Располагаться они должны на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам. Обращают пристальное внимание проверяющие и на сами пиротехнические изделия.

«На каждую партию пиротехнических изделий торговое предприятие обязано иметь сертификат соответствия или его заверенную копию, подтверждающую качество и безопасность продукции для здоровья и жизни потребителя. На упаковке пиротехнических изделий должна находиться инструкция по применению и мерам предосторожности при обращении с изделием, срок годности или гарантийный срок и дата изготовления, реквизиты производителя, предупреждение об опасности пиротехнического изделия, выделенные шрифтом или словом «Внимание», класс опасности изделия. Текст инструкции по эксплуатации должен быть на русском языке, шрифт четкий и хорошо читаемый», – рассказал Александр Сидякин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску. 20 декабря наведались в один из специализированных магазинов Благовещенска. Нарушений требований пожарной безопасности там нашли.

Профилактические операции «Новый Год» и «Пиротехника» завершатся в январе следующего года после новогодних праздников.